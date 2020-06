Tanzen für die Seele in Netzeband

Netzeband

Mein Haus, mein Auto, mein Sparkonto? Nicht wirklich wichtig. Vielmehr geht es um Gemeinschaft, um Freude, um Liebe. Freundlich und respektvoll zu sein – mit sich selbst und auch allen anderen. Und das nicht nur beim Tanzen, zu dem das Duo Anananda am Samstag auf die Wiese vor der Temnitzkirche Netzeband eingeladen hatte.

Rund zwei Dutzend Tänzer sind gekommen. Im Zelt, dass vor dem feuchten Wetter Schutz bietet, duftet es nach Räucherwerk. Selbstvergessen biegen und strecken sie sich, suchen den Blick in die eigene Mitte, hören auch ihr Gefühl – und auf die sanften Worte von Anna Moraki und die Musik, die Ananda auflegt.

Tanzen macht glücklich. Quelle: Regine Buddeke und privat

Anna Moraki lehrt den Kundalini-Dance, einen energetischen Tanz, bei dem es in einer musikalischen Reise um innere Reinigung geht. Anders als später beim sogenannten Ekstatic-Dance, wo sich die Tänzer ohne Anleitung einfach frei zur Musik und ihrem eigenen Körpergefühl bewegen – wild tanzend wie bei einem Rave oder in sanfter Meditation. „Da kann es schon zu ekstatischen Zuständen kommen“, erklärt Anna Moraki.

Anna Moraki hat den Verein Anandaone gegründet - gemeinsam mit Ananda ist sie "Anananda" und organisiert die Tanz-Workshops. Quelle: Regine Buddeke

Anananda ist ein Mix aus Anna und Ananda – die beiden Wusterhausener haben vor zwei Jahren den Verein AnandaOne gegründet: „Um Liebe, Farbe und Freude in die Welt zu bringen“, sagt Ananda, der seine Lebensreise als Geschäftsmann begann, Weltenbummler und Party-Tier war, bevor er den spirituellen Weg wählte, sieben Jahre als Mönch und lange Zeit im Himalaya lebte. Die Reise zu den eigenen Wurzeln ist fast niemals geradlinig.

Das weiß auch Anna Moraki, studierte Philosophin und Psychologin, die sich lange Jahre mit Reiki und Tantra beschäftigt hat und als Lebensberaterin arbeitet. Als sie vor viereinhalb Jahren Ananda begegnete, der dieselben Träume hat wie sie, gründeten sie den gemeinnützigen Verein, in dem mildtätige Zwecke, der Völkerverständigungsgedanke und der Umweltschutz großgeschrieben werden.

Ananda hatte Spaß am Auflegen. Quelle: Regine Buddeke

Mit einem Truck namens Garuda touren die beiden durch die Welt, geben Seminare und Workshops – im vergangenen Jahr waren sie in Griechenland und haben dort auch mit Flüchtlingen gearbeitet. Das wollten sie auch in diesem Jahr: „Aber dann kam Corona“, sagt Anna Moraki. „Wir sind jetzt regional begrenzt – aber das ist auch sehr schön. Wir würden das gern einmal im Monat an verschiedene Orten der Region anbieten“, sagt sie.

Das erste Mal war vor einigen Wochen in Neuruppin im Alten Gymnasium. Nun also Netzeband. Die Wiese ist ein friedvoller Ort zum Tanzen und Seele baumeln lassen. Und zum Reden, wenn man gerade nicht tanzt. „Es ist wunderbar, wieder gemeinsam feiern zu können“, sagt Kurs-Teilnehmerin Jahnavi, bevor sie sich wieder in den Tanz versenkt.

Zwei Dutzend Tänzer genossen den Abend Quelle: Regine Buddeke

Am späteren Abend laden Anananda – Ananda bedeutet übersetzt Glückseligkeit – noch zum Kirtan ein: dem gemeinsamen Singen von Mantras, den Liedern des Sanskrit. Dass gemeinsames Singen – unabhängig von Glaube und Konfession – genauso beglückend sein kann wie gemeinsamer Tanz, ist bekannt.

Vor Kurzem erst haben 150 Rheinsberger – nach Lockerung der Corona-Regeln – gemeinsam auf dem Kirchplatz Abendlieder gesungen. „Singen in Gemeinschaft ist ein menschliches Bedürfnis“, sagt Anna Moraki.

Von Regine Buddeke