Rohrlack

Unverwechselbar sollte er schmecken. Und nach einem frischen Kraut. Als Sven Stirnemann den Temnitzer Kräuterlikör entwickelte, wusste er ziemlich genau, welche Aromen der Likör enthalten sollte. Nach nur wenigen Versuchen stand die Rezeptur fest – Wermut, Koriander, ein Hauch Veilchenwurzel und „schön frische Minze“.

Inzwischen sind die ersten Flaschen abgefüllt. Ab kommender Woche soll der Temnitzer Kräuterlikör zu haben sein. Er ist ein Gemeinschaftsprodukt von Sven Stirnemann, der in seinem Neuruppiner „Teetraum“ bereits andere gehaltvolle Tropfen vertreibt, dem Rohrlacker Sternhof und dem Amt Temnitz. Im Kräutergarten des Rohrlacker Sternhofs wächst die Minze für den Likör. Das Amt Temnitz entwickelte das Logo auf den Flaschen. Sein besonderer Clou: ein QR-Code, der auf die Internetseite des Amtes weiterleitet.

Echte Schnapsidee

Die Idee für den Kräuterlikör hatten Amtsdirektor Thomas Kresse und Sven Stirnemann bei einer Geburtstagsfeier entwickelt. „Eine echte Schnapsidee also“, sagt Kresse. Für ein Produkt mit Anspruch jedoch. „Wir wollten ein Produkt entwickeln, in dem man das Amt Temnitz wiedererkennt.“

Im Rohrlacker Sternhof fanden die beiden einen passenden Partner für ihren wohlschmeckenden Werbebotschafter. 17 Menschen mit Handicap arbeiten in der Gärtnerei des Sternhofs. Neben Teemischungen, Kräutern und Kräutern in Öl vertreibt der Hof auch Gemüse, das während der Saison in Bioläden zu haben ist.

Rundumversorgung aus Rohrlack

Der Vorsitzende des Amtsausschusses Michael Mann begrüßt die Kooperation mit dem Sternhof. „Inzwischen kann man sich in Rohrlack komplett selbst versorgen“, sagt er. Seit einigen Monaten wird dort auch das Fleisch der „ Temnitzer Freilandschweine“ vertrieben. Der Bio-Lieferservice Landkorb und die Vollkern-Bäckerei sind ebenfalls in dem 150-Einwohner-Dorf angesiedelt.

In der Tonflasche: Temnitzer Kräuterlikör mit Kräutern aus Rohrlack. Quelle: Frauke Herweg

Der Kräuterlikör soll zunächst in 0,5-Liter-Tonflaschen zu haben sein. Stirnemann, der auch die Markenrechte und Familienrezepte der Neuruppiner Likörfabrik Hans-Hermann Degener übernommen hat, wird ihn in seinem Neuruppiner „Teetraum“ verkaufen. Auch das Neuruppiner Weinhaus wird ihn im Angebot haben. Stirnemann hofft zudem, dass der Kräuterlikör einen festen Platz auf den Getränkekarten der Gastronomen erobert.

„ Kräuterlikör ist in der Region mehr gefragt als Korn“, sagt Stirnemann, der bereits an anderen Rezepturen getüftelt hat. Dass er sich beim Temnitzer Kräuterlikör für frische Minze entschied, hat einen einfachen Grund – nur Minze lässt sich im Likör auch frisch verarbeiten. Alle anderen Kräuter eignen sich dafür nicht.

Von Frauke Herweg