Dörfer der Gemeinde Temnitzquell rücken zusammen

Helden von hier – so sehen sich die Bewohner der Gemeinde Temnitzquell, die jetzt enger zusammenrücken wollen. Am Sonnabend feierten sie das erste gemeinsame „Wir-Fest“ in Katerbow – weitere sollen folgen.

Schon 1997 entstand aus den Dörfern Darsikow, Pfalzheim, Rägelin, Netzeband und Katerbow eine neue Gemeinde, doch nun wollen die Menschen dem Verwaltungsakt Taten folgen lassen. „Wir erfuhren von der Ausschreibung des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Gesucht wurden Projekte, die den Zusammenhalt und die Vielfalt auf dem Land fördern sollten“, erzählt Ingrid Lucia Ernst.

Eine Gegenantwort zu Abgrenzung und Egoismus

Gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister Johannes Oblaski kniete sich die Dramaturgin in die neue Aufgabe, ein Konzept zu erarbeiten. „ Temnitzquell mit seinen fünf Dörfern in denen sich soviel Neues entwickelt hat, ist doch ein gutes Beispiel für Möglichkeiten, den ländlichen Raum attraktiver zu gestalten“, sagte sie.

Für dieses Engagement bedankte sich auch Amtsdirektor Thomas Kresse am Sonnabend zu Beginn der Veranstaltung in der Katerbower Kirche. „Das Projekt ist eine starke Gegenantwort zu den gegenwärtigen Erscheinungen in der Gesellschaft, wo Abgrenzung und Egoismus eine immer größere Rolle spielen und das Gemeinsame abhanden kommt“, sagte der Amtsdirektor.

Katerbow wird 660 Jahre alt

Dass der Auftakt der gemeinsamen Feste in Katerbow stattfand, war kein Zufall, denn der Ort feiert in diesem Jahr sein 660-jähriges Bestehen und eröffnet mit dem „Wir-Fest“ auch zugleich das Jubiläumsjahr. „Zuwanderer gab es zu allen Zeiten in der Region“, sagte Projektleiter Henrik Stamer. „Nach dem Krieg kamen sie eher unfreiwillig aus dem Osten, auch zu DDR-Zeiten kamen neue Bürger in die Orte und nach der Wende kamen die Wessis oder die Berliner. Einige pendeln noch heute.“

Doch gerade das macht die Vielfalt aus – da ist sich der Katerbower sicher, der selbst erst seit fünf Jahren in dem Ort lebt. In dieser Zeit hat er auch erfahren, wie wichtig und verbindend auch die Hobbys der Menschen sind. „Es gibt viele Jäger und Angler in allen Dörfern und auch den Theatersommer. Diese Vielfalt wollen wir heute feiern“, sagte er. Und zum Feiern gehören nicht nur selbstgebackene Kuchen der Kirchenfrauen, sondern bestenfalls auch ein Kulturprogramm.

Hans Machowiak las aus Juli Zehs Roman „Unterleuten“

Für den musikalischen Auftakt sorgte die in Leipzig geborene Akkordeonistin Anja Dolak.

Schauspieler und Sprecher Hans Machowiak las unter anderem aus Juli Zehs Roman „Unterleuten“ - passend zu diesem Anlass, denn ihr Gesellschaftsroman handelt ebenfalls vom Zusammenleben der Menschen in einem Dorf in Brandenburg.

Bei einer anschließenden Gesprächsrunde kamen „ Local Heroes“ zu Wort – Menschen aus Katerbow. Die Verlegerin, Theaterautorin und Dozentin Ulrike Hofmann-Paul moderierte die Gesprächsrunde, in der mutige Katerbower zu Wort kamen, die über sich und ihr Leben sprachen – stellvertretend für viele Dorfbewohner.

