Hausmüll oder Altglas, Papier- und Plastikmüll, Grünabfälle oder Sperrmüll, Elektroschrott, Schadstoffe und mehr: In den Haushalten der Region wird so einiges entsorgt – und die Awu holt es ab. Einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens bietet der 24. Betriebsausflug von MAZ und REG am 20. November.