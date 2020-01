Temnitztal hofft auf Geld vom Land für Radweg

Garz

Wer mit dem Fahrrad von Rohrlack nach Wildberg möchte, muss gute Nerven haben. Der Weg führt über die Landesstraße 166, einen Fahrradstreifen oder Radweg gibt es nicht. Radfahrer müssen sich die Straße mit den Autos teilen, die mit 100 Stundenkilometern an ihnen vorbeifahren müssen.

Abhilfe könnte ein vom Autoverkehr getrennter Radweg zwischen den beiden Ortschaften schaffen, so die Idee, die bereits im Oktober 2019 aufgeworfen wurde. Damals beauftragten die Gemeindevertreter von Temnitztal Amtsdirektor Thomas Kresse, die Kosten und Rahmenbedingungen für ein solches Projekt auszuloten. Am Donnerstagabend stellte Kresse diese in der Gemeindevertretung vor.

900.000 Euro für 2,6 Kilometer Radweg

Die 2,6 Kilometer Radweg würden mit insgesamt rund 862.000 Euro zu Buche schlagen, sagt Kresse. 585.ooo Euro würde allein der Bau kosten, der Rest der entfiele auf Vermessung, Notarkosten und den Erwerb der benötigten Grundstücke.

Zu viel, findet Gemeindevertreter Ulf Pruschinksi aus Garz. „Ein Radweg für mehrere Hunderttausend Euro – das kann man den Bürgern nicht vermitteln“, sagte er. Sein Kollege Martin Bunk aus Vichel pflichtet ihm bei: „Wir haben wichtigere Probleme als einen Radweg.“

Gemeinde hofft auf Unterstützung vom Land

„Der Radweg ist eine große Chance für die Entwicklung der Region“, meint hingegen Gemeindebürgermeister Michael Mann. Er sieht den Radweg nicht bloß als touristische Attraktion, sondern vor allem als Infrastrukturprojekt für seine Gemeinde.

„Ich kann verstehen, dass die Kosten abschreckend wirken“, sagt Mann. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Gemeinde das Projekt nicht allein werde tragen müssen. Der Bau des Radwegs könne mit Unterstützung des Landes Realität werden.

Grundstücke für den Radweg müsste die Gemeinde kaufen

Das sei jedoch erst der zweite Schritt. Zunächst müssten die Eigentümer der benötigten Flächen von einem Verkauf an die Gemeinde überzeugt werden. „Ohne die Zustimmung der Eigentümer geht gar nichts“, sagt Bürgermeister Mann.

Mit einer Mehrheit von sieben Ja-Stimmen gegen drei Nein-Stimmen beschließen die Gemeindevertreter, zunächst die Grundstückseigentümer zu kontaktieren, ob sie bereit wären, die Flächen zu verkaufen. Parallel solle sich das Amt Temnitz nach möglichen Förderprogrammen für das Radwegprojekt erkundigen.

Von Feliks Todtmann