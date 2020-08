Temnitztal: Korso für neue Radwege

Vichel

Die Interessensgruppe Grünes Temnitztal startet am Sonnabend, 29. August, zu einem Fahrradkorso. Mit dem Korso wollen die Teilnehmer ein Zeichen für den Ausbau von Radwegen setzen. Vor allem die Anbindung nach Wildberg müsse gestärkt werden, sagt Dietmar Miehlke von der Interessensgruppe. Von Wildberg fahre stündlich ein Bus nach Neuruppin – „wenn ich schneller und sicher mit dem Rad nach Wildberg komme, überlege ich mir doch, das Auto stehen zu lassen“, sagt Miehlke.

Die vor wenigen Monaten gegründete Interessensgruppe fordert insbesondere Radwege zwischen Rohrlack und Wildberg sowie zwischen Rohrlack und Vichel. Viele der von der Lebenswerkgemeinschaft in Vichel und Rohrlack betreuten Bewohner seien mit dem Fahrrad unterwegs, sagt Miehlke. Ein sicherer Weg sei gerade dort besonders wichtig.

Am Vicheler Schloss geht es los

Die Fahrradtour startet um 14 Uhr am Vicheler Schloss und führt über Rohrlack, Wildberg, Kerzlin, Lüchfeld, Küdow und Garz zurück nach Vichel. Wer möchte, kann auch nur Teilstrecken mitfahren – neue Radler können in den Dörfern an zentralen Plätzen an der Fahrstrecke dazu stoßen. Die Tour endet nach zweieinhalb Stunden am Vicheler Schloss, das in seinem Café Kaffee und Kuchen anbietet.

Temnitztals Bürgermeister Michael Mann kann die Tour am Sonnabend nicht mitfahren. Doch er begrüßt die Aktion ausdrücklich. Temnitztals Gemeindevertreter hatten sich bereits für einen Radweg zwischen Wildberg und Rohrlack ausgesprochen. Doch sei ein Bau schwierig, sagt Mann. Denn die Gemeinde müsste Land kaufen, um einen Radweg neben der Straße zu bauen. Derzeit allerdings wollten die Eigentümer die Flächen nach Recherchen des Amtes Temnitz nicht veräußern: „Wir kommen aktuell nicht über die Hürde des Grundstückserwerbs hinweg“, sagt Mann.

Anbindung an den Friesacker Bahnhof

Wie die Interessensgruppe spricht sich Mann auch für den Ausbau touristischer Radwege aus – insbesondere der Anbindung an den Friesacker Bahnhof. „Wenn wir uns touristisch weiterentwickeln wollen, wäre das infrastrukturell absolut sinnvoll.“

Von Frauke Herweg