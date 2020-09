Was für ein Finale: Die „Swingin’ Hermlins“ strahlten den 197. Livestream der Reihe „The Music goes round and around“, die der Jazzpianist und Bandleader Andrej Hermlin nach dem Lockdown im März startete, diesmal aus der Temnitzkirche Netzeband aus. Ein Glücksfall für alle Beteiligten.