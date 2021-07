Netzeband

Karol hat die Lacher auf seiner Seite. Der Gefährte des Prinzen kann in aller letzter Sekunde noch verhindern, dass es am Ende des Märchens zum Schlimmsten zwischen der Heldin der Geschichte und den Prinzen kommt. Ein Kuss? Die Lippen neigen sich schon entgegen, als Hans Machowiak in der Rolle des eifersüchtigen Freundes entsetzt aufschreit.

In Coronazeiten geht so viel Kontakt gar nicht. Karols „Abstand halten!“ schallt laut über die Naturbühne am Rande des Gutsparks von Netzeband.

Mit „Aschenbrödel“ in der Regie von Axel Poike startete der Theatersommer Netzeband am Sonnabend in seine neue Spielzeit. Die Netzebander Geschichte um das arme Mädchen, gespielt von Daria Monciu, das von der bösen Stiefmutter (Uschi Schneider) mit allen Tricks daran gehindert wird, ihr Glück am königlichen Hof zu finden, erinnert sehr an die beliebte Märchenadaption aus dem Fernsehen, in dem Aschenbrödel Hilfe von drei magischen Haselnüssen erhält.

Das Stück hatte 2020 Premiere in Netzeband und ist ideal für die ganze Familie: ein Märchen voller Romantik, moderner Selbstbehauptung und jeder Menge Witz. Wer kann schon einen König (Andreas Klein) ernst nehmen, der zum Ärger seiner Gemahlin (Cornelia Jahr) ständig nach anderen Frauen schaut und im Morgenmantel mit Zahnbürste auf die Bühne tritt?

Zur Galerie Das Märchen von „Aschenbrödel“ macht den Auftakt in der Spielzeit des Theatersommers Netzeband. Die Fassung stammt von Axel Poike.

Der Auftakt am Sonnabend im Gutspark von Netzeband war ein Erfolg, wenn auch nicht ausverkauft. Noch vor wenigen Wochen war unklar, wie es in diesem Jahr überhaupt weitergehen kann. Welche Coronaregeln gelten? Was ist möglich? Wie viel Publikum darf kommen? Am Sonnabend war dann alles entspannt. Im Gutspark sind derzeit keine Masken nötig, keine Coronatests, nur etwas mehr Abstand als sonst.

In diesem Jahr feiert Netzeband Jubiläum: das 25. Jahr, das im idyllischen Park an der Temnitzkirche Theater gemacht wird. Das Jubiläum war eigentlich schon 2020 geplant. „Aber da konnten wir ja nicht feiern“, sagt Ute Schindler, die für den Theatersommer seit vielen Jahren die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Corona macht das Jubiläum erst jetzt möglich.

Intendant Frank Matthus ist von Anfang an dabei, hat alle Höhen mitgemacht und einige Tiefen. Ob er von Anfang an gedacht hat, dass das Sommertheater so lange durchhält? Matthus grübelt: „Mit war eigentlich von Anfang an klar, dass das eine längere Geschichte wird“, sagt er schließlich.

Frank Matthus ist Intendant des Theatersommers Netzeband und von Anfang an dabei. Quelle: Reyk Grunow

Netzeband hat für ihn beinahe etwas Magisches. „Der Ort hat eine ganz besondere Energie“, sagt er. Eine Energie, die nicht nur vom Dorf an sich ausgeht, sondern vor allem von den Menschen, die dort leben. „Dass das Theater diese Energie weitergibt – man kann sich gar nicht mehr wünschen“, sagt Frank Matthus.

Viel Besucher habe die Magie von Netzeband schon zu spüren bekommen. Und viele kommen immer wieder. Etwa um „Unter dem Milchwald“ von Dylan Thomas zu sehen. Das Synchrontheater, bei dem sich die Darsteller mit übergroßen Masken zu eingespielten Texten durch die Waldbühne bewegen, ist der Dauerbrenner im Gutspark. Seit 1996 steht es auf dem Programm und ist nach wie vor extrem beliebt.

Die Karten für die ersten Aufführungen am 16. und 17. Juli waren so schnell ausverkauft, dass die Theatermacher noch überlegen, wie sie mehr Platz für Besucher schaffen können. „Es wird noch einige Karten an der Kasse geben“, verspricht Ute Schindler. Und zu gewinnen gibt es auch etwas: Frank Matthus spricht gerade einige der Stimmen für den „Milchwald“ neu ein. Wer erkennt, welche das sind, darf eine Flasche Rotwein mit nach Hause nehmen.

Für die Besucher war es an diesem Sonnabend ein amüsanter Nachmittag: Theater für die ganze Familie. Quelle: Reyk Grunow

23 Theateraufführungen stehen auf dem Programm, bevor das Sommertheater am 28. August mit der Langen Nacht der Künste für 2021 schließt. Am Freitag, 30. Juli wird „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind Premiere haben in einer Fassung von Frank Matthus – das Hauptstück im diesjährigen Programm.

Aber auch nach dem August soll mit der Kultur in Netzeband weitergehen. Der Förderverein hat die Temnitzkirche in seine Regie übernommen und will sie bis Ende des Jahrs bespielen. Im Juli wollen die Theatermacher das Programm für die Zeit ab September vorstellen.

Den Spielplan und Tickets für den Theatersommer gibt es unter www.netzeband-kultur.de im Internet.

Von Reyk Grunow