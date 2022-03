Netzeband

Jubel, Trubel, Wiedersehensfreude. In Netzeband traf sich nach langer Winterpause am Samstag das Theatersommer-Ensemble, um die kommende Saison zu planen. Vor Ort waren auch die Regisseure der geplanten Produktionen: Axel Poike wird dieses Jahr das Märchen „Baba Jaga“ inszenieren und Hans Machowiak den Stoff „Metropolis“ – bekannt aus der legendären Fritz-Lang-Verfilmung – auf die Bühne bringen.

Treffen vor der Temnitzkirche. Quelle: Regine Buddeke

„Baba Jaga“ war von langer Hand geplant. Axel Poike hat bereits 2021 begonnen, seine Theaterfassung zu schreiben, die die Schauspieler – Profis und die sogenannten Semi-Profis, die seit Jahren in Netzeband mitspielen – bereits bekommen haben, um ihre Texte zu lernen. Anders als im Hauptstück, in dem Synchrontheater gespielt wird, wird beim Familienstück live gesprochen, geflüstert, gebrüllt.

Für die Netzebander „Baba Jaga“ macht Arnold Fritzsch die Musik

„Frank Matthus hat das Stück auch schon gelesen und seine Freude kundgetan – es ist also abgesegnet“, berichtet Poike. Die Musik wird Arnold Fritzsch liefern – wie schon bei dem im Winter uraufgeführten Singspiel Rotkäppchen. Das lässt auf viele Musical-Momente hoffen.

Axel Poike (l.), Autor und Regisseur des neuen Familien-Stücks "Baba Jaga", stellt mit Robert Vogel, der die Kulisse entwarf, das Bühnenbild-Modell vor. Quelle: Regine Buddeke

Robert Vogel, der bereits mehrfach in Netzeband mit kreativen Bühnenbildern für Furore sorgte, hat auch schon ein Bühnenmodell dabei, das er mit Axel Poike vorstellt. „Die Hexe wird auf einem Mörser vorfahren“, verrät Poike. Ob es der ist, in dem die Baba Jaga ihre Zutaten für die Zaubertränke mörsert, wird man sehen. „Kollege Klein bekommt Nebelschwaden von rechts und links – und ein paar kleine grüne Männchen zur Seite“, sagt Poike an Andreas Klein gewandt, der den Herrn des Waldes verkörpern wird.

Hans Machowiak hat seine „Metropolis“-Textfassung auch bereits fertig. Ein Stoff, der es in sich hat. Thea von Harbous Romanvorlage war ihm keine große Hilfe, erzählt er. „Viel blumiges Gelaber“, sagt er. Anders dagegen der Filmklassiker von Fritz Lang. „Schon besser. Und im Stummfilm wird ja schon per Gesetz nicht geredet“, scherzt er.

Hans Machowiak stellt sein Stück "Metropolis" vor, bei dem er auch Regie führen wird. Quelle: Regine Buddeke

Allerdings habe der Streifen damals gefloppt und die Ufa fast in die Pleite getrieben. „Wir wollen das Gegenteil – es soll ein Kracher werden“, wünscht sich Machowiak und stellt seine Visionen vor. Er will völlig neue Wege beschreiten und die Bühne öffnen.

„Metropolis“ in Netzeband soll „Kracher“ werden

„Wir spielen überall – rund um die Zuschauer.“ Da der Stoff – der Kampf zwischen Arm und Reich, Herrschaft und Unterwerfung und Verwerfungen innerhalb der Klassengesellschaften – so aktuell wie damals ist, will Machowiak das Publikum mittendrin sein lassen will. „Die Leute aus der Passivität des Zuschauers herausholen“, nennt er es.

Masken-Skizzen für "Metropolis" von Johanna Maria Burkhart. Quelle: Regine Buddeke

Auch soll sich auf der Bühne viel bewegen – nicht nur die Schauspieler. Die gigantische unterirdische Maschinerie darzustellen, die die glamouröse Oberstadt „Metropolis“ am Laufen hält, wird Johanna Maria Burkharts Aufgabe sein, die schon oft in Netzeband für Masken und Ausstattung sorgte. Hans Machowiak zeigt per Laptop schon einige der Entwürfe für Masken, Kostüme und Bühnenelemente, die die Darsteller mit Bewunderung und Vorfreude quittieren.

Netzebander Theatersommer sucht noch Kleindarsteller

Apropos Darsteller: „Der Stoff hat einen Nachteil“, verrät Hans Machowiak. „Fritz Lang hatte 3000 Komparsen zur Verfügung.“ Die habe ihm Frank Matthus – das Budget im Blick – jedoch verweigert. 20 seien jedoch das Minimum, um die Klassengesellschaften abbilden zu können: „Die Unterschicht und die Oligarchen – habe ich Oligarchen gesagt?“, schlägt Machowiak einmal mehr die Brücke zwischen der Urfassung und dem Hier und Heute.

Kostüm-Skizzen für "Metropolis" von Johanna Maria Burkhart. Quelle: Regine Buddeke

Für die Illumination der glitzernden City von Metropolis wird – nach einigen Jahren Netzeband-Abstinenz – Marc Herrmann sorgen. Auch beim Licht und der Akustik gilt: „Es soll räumlich wirken, der Zuschauer muss sich mittendrin fühlen“, so Hans Machowiak.

Gerd Silberbauer, Jan Spitzer und Carmen-Maja Antoni als Sprecher angefragt

Die Tonfassung der Stimmen, zu der die Darsteller später synchron agieren, will Machowiak in Netzeband und extern produzieren. Wie immer werden einige der Netzeband-Profis Texte einsprechen. Aber auch „fremde“ Stimmen will Machowiak sich leihen.

Skizzen für "Metropolis" von Johanna Maria Burkhart. Quelle: Regine Buddeke

Im Gespräch sind Gerd Silberbauer, der einst bei den Netzebander Nibelungen Sprecher war, dazu der nicht minder bekannte Jan Spitzer. Und nicht zuletzt die unverwechselbare Brecht-Schauspielerin Carmen-Maja Antoni.

Dem „Metropolis“-Stück fehlen noch ein paar Kleindarsteller. Interessenten ab 14 Jahren, die im Sommer Zeit und Lust auf Theater haben, können sich gern melden.

Von Regine Buddeke