In Garz steht ein elf Meter hoher Feldsteinkoloss aus dem Hochmittelalter. Er diente derer von Quast als Wohnturm. Fontane zeigte sich beeindruckt und zeichnete den Turm in seinem Notizbuch. Die Beschreibung in den „Wanderungen“ nahm er in späteren Auflagen allerdings wieder heraus.