Theater in der Temnitzkirche - Thriller in Netzeband: So spannend war der Hitchcock-Klassiker in der Temnitzkirche

In der Temnitzkirche Netzeband spielte Schauspielerin Sylvia Barth den Hitchcock-Klassiker „Das Fenster zum Hof“ – als Ein-Frau-Stück mit Leinwandszenen und Kopfkino.