Tierärztin eröffnet Praxis im ehemaligen „Gasthaus Paries“

Dabergotz

Draußen hängt noch eine Lampe mit dem Aufdruck „Schaller-Bräu“. Drinnen erinnert kaum noch etwas an das ehemalige Traditionslokal „ Gasthaus Paries“. Dort, wo einst die Küche war, ist heute ein OP-Raum. In den früheren großen Gästesaal mit der Falttür zogen Behandlungszimmer und ein Labor.

Veterinärin Olivia Morgner hat das frühere Dabergotzer Lokal zu einer Tierarztpraxis umgebaut. Seit einem halben Jahr ist die 38-Jährige bereits mit einer mobilen Praxis unterwegs. Ab dieser Woche will sie in dem umgebauten Gasthof auch feste Sprechstunden anbieten.

Direkt an der Bundesstraße

In einer Annonce hatte die Lüchfelderin das ehemalige Gasthaus entdeckt. „Die Lage ist optimal“, sagt sie. Von der Praxis – an der B167 und direkt an einer Ausfahrt der A24 – ist sie schnell bei den größeren tierischen Patienten. Vor der Praxis selbst ein großer Parkplatz, einst gebaut für die vielen Fernfahrer, die im „ Gasthaus Paries“ einen Zwischenstopp einlegten.

Im April hatten Morgner und ihr Mann begonnen, den alten Gasthof umzubauen. Viel Eigenarbeit auch am Abend und am Wochenende. „Ich wollte, dass es nicht so typisch nach Krankenhaus aussieht“, sagt Morgner. Sind die Besitzer entspannt, das weiß sie aus Erfahrung, so wirkt sich das auch auf die Tiere aus.

Auf Tour mit dem Tierarzt

Morgner ist in Bechlin mit Tieren aufgewachsen. Ihr Vater arbeitete auf einer LPG. „Wir haben direkt daneben gewohnt.“ Sie bekam früh mit, wie langwierig die Geburt eines Kälbchens sein kann.

„An den Wochenenden hat mich der Tierarzt mit auf seine Runden genommen“, sagt Morgner. Für ihre Freunde und Bekannten war später wenig überraschend, dass sie sich für ein Veterinärmedizin-Studium in Berlin entschied. „Das war doch klar“, sagten sie.

Unglücklich im Bürojob

Dabei hatte Morgner sich die Entscheidung für das Studium nicht einfach gemacht. „Ich hatte Respekt vor dem Studium“, sagt sie. Zudem wusste sie, dass die Arbeit als Tierärztin ein Knochenjob sein kann.

Nach der Schule absolvierte Morgner deshalb zunächst eine Ausbildung als Notarfachangestellte. Als der Bürojob sie nicht glücklich macht, entschied sie sich schließlich doch für das Studium – und merkt ziemlich schnell: Hier ist sie richtig.

Zupacken bei der Kälbchengeburt

Erste berufliche Erfahrungen sammelte Morgner in der Pritzwalker Tierklinik. Anfang musste sie das Vertrauen der Landwirte, die ihr ein wertvolles Tier anvertrauten, erst noch erringen. Schließlich muss man bei einer Kälbchengeburt auch mal zupacken können. Die Skepsis gegenüber der jungen Frau legte sich schnell. „Mundpropaganda macht viel aus“, sagt Morgner.

Sieben Jahren arbeitete Morgner für die Tierklinik. Dann wechselte sie zum Veterinäramt. Dort, so hoffte sie, würden die Arbeitszeiten leichter mit einer Familie zu vereinbaren sein. Doch ziemlich schnell merkt sie, dass sie lieber wieder im Stall und in der Praxis arbeiten möchte. „Mir hat einfach die praktische Tätigkeit gefehlt.“

Chiropraktik für Hunde und Pferde

Morgner reitet und hat selbst drei Pferde. In Niedersachsen absolvierte sie eine Fortbildung als Chiropraktikerin für Pferde und Hunde. „Die Schulmedizin setzt auf Chemie“, sagt Morgner. Doch könnten Medikamente mitunter nur Symptome lindern, nicht aber die eigentlichen Ursachen bekämpfen. Mit Chiropraktik versucht sie Pferde zu behandeln, die Blockaden und dadurch Schmerzen haben.

Immer öfter lassen Reiter ihre Pferde auch mit solchen alternativmedizinischen Methoden behandeln. In ihrem Auto transportiert Morgner deshalb eine große Kiste – eine Aufstiegshilfe, falls sie bei einem besonders großen Pferd mal das Genick abtasten muss.

Von Frauke Herweg