„Tisch der Gemeinschaft“: Ein neuer Altar für die Dorfkirche in Rohrlack

Rohrlack

„Ein Altar ist ein ganz besonderer Ort mitten in unserer Welt, der Himmel und Erde miteinander verbindet“, sagt Pfarrer Alexander Stojanowic. In der Kirche von Rohrlack war dieses Bindeglied über Jahrzehnte hinweg eine alte Küchen-Anrichte. Jetzt hat die Gemeinde ihren neuen Altar geweiht. In einem gut besuchten Gottesdienst wurde das neue Möbelstück in der alten Kirche willkommen geheißen.

Der Altar stand im Mittelpunkt des Abends und wurde in die Liturgie eingebunden. Nach und nach wurde der Gottestisch gedeckt: zunächst mit einer Altardecke, dann mit den historischen Kerzenleuchtern und schließlich kam der Kelch für den Messwein.

Bewusst für ein modernes Design entschieden

Beim Neubau hatte man sich dagegen entschieden, einen Opfertisch im antiken Stil nachzubauen. „Wir haben uns bewusst einen Tisch der Gemeinschaft bauen lassen“, so der Pfarrer. Klare Formen und helles Eichenholz prägen die Erscheinung.

Der ehemalige Altar war eine alte Kuchen-Anrichte. Jetzt steht sie am Eingang der Kirche. Für eine Spende kann sie erworben werden. Quelle: Till Eichenauer

Bei der Konzeption des Altars sei es wichtig gewesen, dass er flexibel und mobil ist. Pfarrer Stojanowic wollte, dass man sich zu zwölft an den Tisch stellen kann, um gemeinsam das Abendmahl einzunehmen. Leonhard Schuster von der Lebenswerk-Gemeinschaft Rohrlack, hat daraufhin einen Entwurf gemacht. „Der Tisch besteht aus zwei Teilen und kann so auch zu einer langen Tafel im Kirchenschiff aufgestellt werden. Zu zweit kann man ihn so gut tragen, um etwa Platz für Konzerte zu schaffen.“

Seinen Entwurf hat Leonhard Schuster dem Tischler Chris Helberg aus Lüchfeld vorgelegt. Der war zunächst noch etwas misstrauisch: „Ich habe dann erst einmal ein Modell aus einfacher Tischlerplatte gefertigt, um zu testen, ob der Tisch stabil steht. Nach diesem Test war ich aber überzeugt. Man kann den ihn sogar mit zwei Handgriffen zusammenklappen – er ist einfach genial entworfen.“

Geschichte der Kirche eng mit der Familie von Quast verbunden

Neben dem Tisch wurde auch ein neuer Sockel für das Stifterkreuz der Kirche aus dem 19. Jahrundert gefeiert. André Schmitz, ehemaliger Kulturstaatssekretär von Berlin, erklärt das neue Arrangement: „Bisher hatte das Kreuz keinen festen Platz. Jetzt steht es mittig vor dem Kirchenfenster, das den einen eher verklärten Jesus zeigt, der in den Himmel auffährt.“

Doch auch wenn die Gemeinde an diesem Abend zusammenkam, um „etwas Neues zu feiern“, wie Pfarrer Stojanowic sagt, ging der Blick auch in die Vergangenheit. André Schmitz sprach über die Geschichte der Kirche und vor allem über die Familie von Quast und ihre Verbindung zum Gotteshaus und der Gemeinde.

Das Ehepaar Sigrid und Henning von Quast reiste aus Hamburg an, um beim Gottesdienst dabei zu sein. Quelle: Till Eichenauer

Bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts wird Christoph von Quast Gutsherr von Rohrlack und den umliegenden Gütern. Auf ihn geht die 1662 zuerst gegossene Glocke zurück, die gut 200 Jahre später von seinem Nachfahren Albrecht Wilhelm von Quast neu gegossen wurde und bis heute in der Kirche erklingt.

Die Kirche selbst wurde 1892 auf den Grundmauern einer älteren Vorgängerkirche erbaut. Fast genauso alt sind die beiden Altarleuchter, 1667 gestiftet von Ilse Katharina von Quast, die an diesem Abend zum ersten Mal auf dem neuen Altar stehen. Bis heute ist die Adelsfamilie mit Rohrlack verbunden. Das Ehepaar Sigrid und Henning von Quast, aus Hamburg angereist, verfolgte die Zeremonie aus der ersten Reihe.

Die Altarleuchter sind deutlich älter als die Dorfkirche. Quelle: Till Eichenauer

Neben den Ursprüngen der Dorfkirche berichtet André Schmitz auch von der jüngeren Geschichte: „1988 wurde wegen angeblicher Baufälligkeit der schöne Kirchturm teilweise abgetragen. Bei dieser Aktion fiel leider die Turmspitze in das Kirchenschiff und zerstörte dabei das Dach und das gesamte Inventar.“

Nur dem Einsatz eines unermüdlichen Rohrlackers ist die Rettung des Gebäudes zu verdanken. „Hans Joachim Schulz hat ab 1997 zwei Jahre lang eigenhändig eine neue Kirchendecke eingebaut. In einer Ein-Mann-Kirchenrettung hat er verhindert, dass das Gotteshaus zu einer Ruine verkommt, und ermöglicht, dass wir heute hier feiern können“, berichtet André Schmitz.

Begleitet wurde der Gottesdienst zu Epiphanias – also dem Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar – von einem Streichquartett. Auch ein Dreikönigssingspiel mit Bewohnern der Lebensgemeinschaft Rohrlack kam zurAufführung.

Von Till Eichenauer