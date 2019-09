Die Premiere ist gelungen: Zum ersten Temnitzer Heidelauf gingen am Sonnabend in Rägelin gut 100 Teilnehmer an den Start. Während die Jüngsten über 400 Meter um die Wette rannten, gingen die Großen auf längere Distanzen von bis zu 10,5 Kilometer durch die Kyritz-Ruppiner Heide.