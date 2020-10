Unfall im Amt Temnitz: Polizei findet die vermissten Personen nicht

Darritz-Wahlendorf

Die Suche war vergebens: Auch die Polizei hat weder den Fahrer noch den Beifahrer gefunden, die in der Nacht zu Dienstag einen schweren Unfall im Amt Temnitz erlitten haben. Bis nach zwei Uhr nachts suchten die Beamten nach den Vermissten in der Umgebung des Fahrzeugs, das gegen einen Baum geprallt war. Das sagt auf MAZ-Nachfrage Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Sie geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen 19 und 21 Uhr ereignet hat. Dabei soll ein Audi in dieser Zeitspanne von Woltersdorf in Richtung L18 zum Abzweig nach Storbeck gefahren sein. In einer Kurve kam er wohl von der Straße ab, stieß gegen mehrere Leitpfosten und krachte dann frontal gegen einen Baum. Der Wagen blieb unter der herabgestürzten Baumkrone hängen.

Suche mit Hunden vergebens

Nach 21 Uhr wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert. Als sie am Unfallort eintrafen, fanden sie zwar das Auto vor – aber keine Menschen. Da auch die Beifahrertür offen war, gingen sie davon aus, dass sich in dem Fahrzeug mindestens zwei Menschen befunden haben müssen. Bis nach Mitternacht suchten 40 Brandschützer das Gelände rund um den Unfallort großflächig nach den Vermissten ab.

Das Auto blieb nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Baum bei Woltersdorf am Straßenrand liegen. Quelle: Reyk Grunow

Die Polizei überprüfte zwischenzeitlich, ob sich der Halter des Wagens zu Hause befindet. Sie traf in dem nicht weit entfernten Dorf aber niemanden an. Auch Fährtenhunde und spezielle Mantrailer-Hunde waren im Einsatz. Bei letzteren handelt sich um Tiere, die nicht nur die Spur erschnüffeln, sondern sogar den Duftstoffen von Personen in der Luft folgen können. Am Ende fanden aber auch diese niemanden.

Polizei ermittelt weiter

Ob die Suche heute in der Helligkeit fortgesetzt wird, das konnte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Morgen noch nicht sagen. „Ich vermute eher, dass sich die Kollegen auf Ermittlungen stürzen.“ Sie werden also versuchen herauszufinden, wer sich zum Unfallzeitpunkt in dem Auto befunden hat. Und ob der Halter des Wagens auch der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls war oder jemand ganz anderes in dem Fahrzeug saß.

Es komme indes nicht selten vor, dass sich Unfallopfer vom Ort des Geschehens entfernen, so Röhrs. Oft, weil sie bei dem Vorfall unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen und die Folgen fürchten. Manchmal aber auch, weil sie einen Schock erleiden. „Wir müssen ausschließen, dass Personen irgendwo verletzt herumliegen.“

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro ein.

Von Celina Aniol