Vichel lässt insektenfreundliche Lampen leuchten

Vichel

Es ist ein Beispiel, das Schule machen könnte: Seit Jahresanfang leuchten in Vichel (Amt Temnitz) insektenfreundliche Lampen. Im Landesumweltamt hofft man, dass andere Orte dem Vorbild Vichel folgen.

In Wildberg hat man sich dafür bereits auf den Weg gemacht. So soll etwa im neuen Baugebiet „Am Werderberg“ „gedämpfteres Licht“ leuchten, so Temnitztals Bürgermeister Michael Mann. „Der Umwelt zuliebe“ – und den Insekten.

Tödliche Falle für Insekten

Denn für nachtaktive Insekten werden grelle Lampen mit einem hohen Blauanteil leicht zur tödlichen Falle. Das Straßenlicht blendet die Tiere, die eine besonders sensible Sensorik für Schwachlicht haben – sie umflattern die Lampen hilflos. Für die Umwelt hat der Insektentod an der Lampe weitreichende Folgen. So finden Fledermäuse etwa durch die zum Licht abgewanderten Insekten nicht mehr genug Nahrung.

Auf der Suche nach weniger blendenden und damit insektenfreundlichen Lampen hatte Vichel sich 2019 an den Naturpark Westhavelland gewandt und sich von ihm beraten lassen. Andere Kommunen gehen derzeit einen ähnlichen Weg. So lassen sich nach Informationen des Landesumweltamtes derzeit etwa Kyritz sowie Barsikow und Bantikow (Gemeinde Wusterhausen) beraten.

Naturpark verleiht Musterlampen

Der Naturpark unterstützt Kommunen in seiner Nähe, indem er kostenlos Musterlampen zum Austesten anbietet. Die sternenparkkonformen LED-Leuchtmittel haben eine deutlich wärmere Lichtfarbe und eine geringere Leistung andere Lampen – sie werden also nicht zu leicht zur tödlichen Falle für Nachtfalter.

Vichel hatte bereits 2018 auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Allerdings gefiel vielen Anwohnern die grellweiße Farben nicht. Die jetzt ausgewählten insektenfreundlichen Lampen verbrauchen 62 Prozent weniger Energie als die konventionellen Natriumdampf-Straßenlampen und auch deutlich weniger Energie als die zunächst ausgesuchten LED-Lampen, teilte das Landesumweltministerium mit.

Gemeinden, die auf insektenfreundliche Lampen umstellen wollen, bekommen dafür keine finanzielle Hilfen. Allerdings können sie sich kostenlos Musterlampen beim Naturpark ausleihen, „damit diese vor Ort unter realistischen Bedingungen getestet werden können“, so der Sprecher des Landesumweltamtes Thomas Frey.

Neues Insektenschutzgesetz

„Viele nachtaktive Insekten fallen nachweislich der Lichtverschmutzung zum Opfer“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Bundesumweltministeriums. Anfang Februar hatte das Ministerium ein Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht, das unter anderem fordert, bei neuen Straßenlampen in Naturparks und Naturschutzgebieten insektenfreundliche Leuchtmittel einzusetzen.

Insektenfreundliche Lampen, so Frey, „sollten eine maßvolle Helligkeit haben, im Idealfall in den späten Nachtstunden gedimmt oder ausgeschaltet werden“. Neue Leuchten müssen zudem voll abgeschirmt sein, damit kein Licht oberhalb der Horizontalen abgestrahlt werden kann.

Von Frauke Herweg