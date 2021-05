Dichte Hecken, uralte Eichen und feuchte Wiesen sorgen am Katerbower See im Landkreis Ostprignitz-Ruppin für vielfältige Biotope, in denen zahlreiche Vogelarten leben. Bei einer Vogelstimmenwanderung mit Bernd Ewert vom Nabu-Kreisverband Neuruppin zählten die Teilnehmer 52 Arten.