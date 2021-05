Walsleben

Wenn Catherin Grabow das Mittagessen in Walsleben, Darritz oder Woltersdorf ausfährt, klingelt mitunter vorher das Telefon. Ob sie vielleicht auch ein Stück Butter mitbringen könnte? Eine Flasche Weichspüler? Oder Putzmittel fürs Bad? Natürlich kann sie. Grabow liefert für ältere Stammkunden auch solche Bestellungen aus – Gespräch an der Haustür inklusive.

Seit November betreibt Grabow „Konsum & Cafeteria“ in Walsleben. Sie übernahm eine Institution im Dorf. Der Gemischtwaren-Laden, den Marion und Volker Schwarz über 20 Jahre im Ort betrieben hatten, war vor allem wegen seines Mittagstisches beliebt. Vor der Küche trafen sich die Stammkunden, um bei Jägerschnitzel oder Kaffee zu plaudern.

Mittagessen im Glas – der „Walle-Topf“. Quelle: Henry Mundt

Keine Frage also, dass auch Grabow einen Mittagstisch und weiterhin täglich frische Brötchen anbietet. „Nur mit Konserven kann ein Laden nicht laufen“, sagt sie. Inzwischen kennen Grabow und ihr Koch die geschmacklichen Vorlieben ihrer Gäste. „Für Bauarbeiter muss es was Ordentliches sein“, sagt Grabow. „Und die Älteren hätten gerne jeden Tag Eintopf.“

Doch will Grabow auch etwas Neues wagen. „Das Dorf entwickelt sich“, sagt die 41-Jährige. „Die Stammkundschaft ändert sich.“

Grabow postet die wöchentliche Mittagskarte auf Facebook, veranstaltet einen„Pizza-Freitag“ und bietet inzwischen auch Mittagessen im Glas zum Mitnehmen an – den „Walle-Topf“. „Vielleicht gibt es demnächst auch den Walle-Burger“, sagt Grabow. Noch testet sie aus, was bei den Walslebenern gut ankommt.

Im Frühjahr ebenfalls zu haben – Sämereien. Quelle: Henry Mundt

Ab Donnerstag soll es im „Konsum & Cafeteria“ erstmals Frühstück geben. Brötchen, Strammer Max oder auch Rührei mit Speck – Essen, das auch Gäste mit großem Hunger satt macht. Eigentlich hatte Grabow die neue Café-Ecke an der Fensterfront schon längst eröffnen wollen. Doch die Corona-Auflagen machten es unmöglich.

Der Dorfladen ist auch für Grabow ein Neuanfang. In Walsleben hatte sie gut acht Jahre ihr „Baby-Kino“ betrieben – bis die gesetzlichen Vorgaben es nicht mehr erlaubten. Als sie in einem Gespräch mit den Nachbarn hörte, dass die Betreiber des Landkonsums in Ruhestand gehen wollten, wusste sie sofort, dass sie den Laden gerne übernehmen würde.

Spezialitäten aus der Region: Alkoholisches aus Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Inzwischen hat sie den Laden behutsam modernisiert. Sie hat die alten DDR-Regale mit Holz verkleidet, neue Bistro-Stühle gekauft und vor dem Laden eine Bank aufgestellt. Das frühere Sortiment wurde verkleinert zugunsten neuer Angebote – selbst gebackenem Kuchen oder regionaler Spezialitäten. Als jemand nach den Schwarzwurzeln im Glas fragte, die es früher immer gab, holte Grabow sie zurück ins Sortiment. „Man kann immer umräumen“, findet sie.

Grabow wuchs an der Ostsee auf. Walsleben ist sie jedoch seit ihrer Kindheit verbunden, weil ein Teil ihrer Familie hier lebt. „Man gehört hierher – man ist hier zuhause“, sagt Grabow. „Natürlich war da auch der Gedanke, dass ich etwas fürs Dorf tun möchte – auf meine Art.“

„Viele waren froh, dass es hier weitergeht“: Ladenbetreiberin Catherin Grabow. Quelle: Henry Mundt

Anlaufstelle für die Pizza essende Jugend, nachmittägliche Kuchenrunde für die Älteren, Dorfmittelpunkt, wenn am Sonnabend alle Brötchen holen – so würde Grabow es sich wünschen. „Viele waren froh, dass es hier weitergeht“, sagt die studierte Betriebswirtin. In wenigen anderen Orten kann man sich so gut auf einen Schnack treffen wie wie im Dorfladen.

Dafür muss Grabow lange Tage bewältigen. Zwölf Stunden ist sie meistens auf den Beinen. „Ich hatte keine Ahnung, wie viele kleine Handgriffe man erledigen muss“, sagt sie. Die neue Ware einräumen, Bestellungen machen, bedienen, die Haltbarkeitsdaten kontrollieren, die Mittagessen ausfahren und das große Zeitungs- und Zeitschriftenregal aktuell halten – „du kommst rein und musst sofort strukturiert sein“, sagt sie.

Honig aus der Region. Quelle: Henry Mundt

Dabei läuft längst nicht alles so wie geplant. Die eine Lieferung kommt früher als erwartet, die andere aber deutlich später. „Man muss immer umdenken und neu denken“, sagt Grabow. „Und darf dabei nichts vergessen.“

Als Bereichsleiterin bei einem großen Discounter hat Grabow früher Filialen in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert. Auch das ein harter Job mit langen Tagen. „Die Zahlen mussten stimmen, die Läden mussten gut aussehen“, sagt Grabow. „Das hat geschliffen.“

Brötchen fürs Samstagsfrühstück

In diesen Job zurückzukehren war für Grabow keine Option. Nach Jahren der Selbstständigkeit als Babykino-Betreiberin wollte sie gerne weiter ein eigenes Geschäft führen. Einen kleinen Laden, den sie ganz nach ihren Vorstellungen gestalten kann – in dem sie Sammelkarten für Kinder, Mittagessen für Bauarbeiter, aber auch die Brötchen fürs Samstagsfrühstück verkaufen kann.

Die langen Arbeitstage nimmt Grabow dafür in Kauf. Das Gefühl, wenn sie morgens um sieben Uhr ihren Laden aufschließt, sei gut, sagt sie: „Aufbruchsstimmung“.

Von Frauke Herweg