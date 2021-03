Walsleben

Pünktlich zum Welttag des Wassers steht der silberne Trinkwasserbrunnen am 22. März im Eingangsbereich der Thomas-Müntzer-Grundschule in Walsleben. In Betrieb ist er schon seit einigen Tagen. Die wenigen Kinder vor Ort stürmen die Treppe herunter und füllen ihre leeren Flaschen mit dem Wasser des Brunnens auf.

„Die Kinder waren alle sehr neugierig, was das ist. Und wir als Lehrer sehen es gerne, wenn sie viel trinken“, zeigt sich Schulleiterin Marion Brunk froh über den Erhalt des Wasserspenders.

Die Schulleiterin der Thomas-Müntzer-Grundschule, Marion Brunk, ist sichtlich froh über den Wasserspender. Quelle: Henry Mundt

Schließlich sei Wasser auch ein wichtiges Thema im Sachkunde-Unterricht der Grundschüler.

Die Schule braucht eine Sanierung

Gespendet wurde der Brunnen unter anderem vom Zweckverband Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz. Etwa 1500 Euro habe der Brunnen gekostet, sagt der Verbandsvorsteher Ralph Bormann. Auch die Firmen Haustechnik Stirnemann, Elektroservice GmbH und RuBo Baudienstleistungen halfen dabei, dass der Wasserspender nun in der Schule stehen kann.

Doch hat die Schule auch weiteren und größeren Sanierungsbedarf. „Eigentlich muss die Schule von oben bis unten saniert werden“, sagt Schulleiterin Marion Brunk. Sie wisse aber, dass dies nur in Etappen geschehen und nicht von heute auf morgen passieren kann.

Die Grundschule braucht Sanierungen. Im Sommer bekommt zumindest die Außenfassade schon einmal einen neuen Anstrich. Quelle: Henry Mundt

Froh sei sie darüber, dass im Sommer zumindest schon einmal die Außenfassade gemacht werde und die Schule einen neuen Anstrich erhält. Das reiche aber noch nicht. „Ich würde mich freuen, wenn auch die Toiletten gemacht werden“, sagt sie.

Schon andere Schulen erhielten einen Wasserspender

Die Thomas-Müntzer-Grundschule ist die dritte Schule in der Temnitz-Region, die vom Zweckverband Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz mit einem Trinkwasserspender ausgestattet wurde. Vor etwa zehn Jahren erhielt laut Ralph Bormann schon die Grundschule Fehrbellin einen solchen Spender.

Vor etwa zwei Jahren auch die Grundschule Wildberg. „Wasser ist gesünder als Cola oder ein Saft. Es hilft den Kindern, wenn sie lernen und wirkt gegen Konzentrationsschwächen“, sagt Ralph Bormann. Zudem sei das Leitungswasser in Deutschland „weltweit eines der Besten“, sagt er.

Von Steve Reutter