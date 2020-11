Walsleben

Über blinde Passagiere auf dem Auflieger eines Sattelzuges ist die Polizei am Dienstag informiert worden. Der Fahrer des Gespanns meldete sich gegen 8 Uhr von der A 24 in Höhe Walsleben und meldete, dass er vermutlich Menschen auf der Ladefläche hat. Die Plane seines Sattelaufliegers sei leicht aufgeschlitzt, außerdem habe er während seiner Ruhezeit Bewegungen wahrgenommen.

Vermutlich in Ungarn „zugestiegen“

Als Polizisten gemeinsam mit dem 32-jährigen Fahrer die mit einer Betriebsplombe versehene Ladefläche öffneten, entdeckten sie vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die versuchten, sich zwischen dem Ladegut zu verstecken. Vermutlich waren sie in Ungarn auf den Lastwagen geklettert, der in Richtung Dänemark unterwegs war. Sie kamen in eine Jugendhilfeeinrichtung.

Von MAZonline