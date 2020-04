Walslebener Betrieb produziert Mundschutz

Walsleben

Die Alltagsmasken für Erwachsene sind schlicht einfarbig. Die Kindermasken sind auch mit Löwen oder Zebras zu haben. Seit vier Wochen näht die Bettwarenmanufaktur Sunna Alpakas aus Walsleben auch Mund-Nase-Masken. Während der Coronakrise ein wichtigtes Zusatzgeschäft.

Eigentlich hatte Inhaberin Ingeborg Papenbrock schon Kurzarbeit beantragen wollen. Denn mit der Krise brachen dem Elf-Mitarbeiter-Unternehmen die Aufträge weg. Kaum jemand schickte noch Alpakawolle, um sie in Walsleben zu Bettwaren verarbeiten zu lassen. Die Produktion von Mundschutz sicherte unverhofft die Beschäftigung. „Es hat uns vier Wochen weitergeholfen“, sagt Papenbrock.

Manufaktur belieferte Arztpraxen

Etwa 4000 Masken sind inzwischen in der Walslebener Manufaktur entstanden. Sunna Alpakas lieferte sie an Arztpraxen, Senioreneinrichtungen und inzwischen vermehrt an Firmen in der Region. Auch Privatleute können die Masken aus der feinen und antibakteriellen Alpakawolle kaufen – direkt vor Ort.

Die Walslebener Allgemeinmedizinerin Karin Harre hatte nach Ausbruch der Pandemie bei Sunna Alpakas nachgefragt, ob das Unternehmen nicht auch Mundschutz nähen könne. „Es gab ja nichts“, Papenbrock. Die Geschäftsfrau hofft, mit der Wiederverwendbarkeit ihrer Masken überzeugen zu können. „Das ist auf Dauer billiger.“

Wirtschaftlich unsichere Situation

Bis zu sechs Mitarbeiter waren zwischenzeitlich mit dem Nähen von Masken beschäftigt. Inzwischen sind es nur noch zwei. Papenbrock wagt keine Prognose, wie sich die Auftragslage ihres Unternehmens weiterentwickelt. „Es ist ein Schwebezustand“, sagt sie. „Man weiß nicht, wann wieder Wolle kommt.“

Zwar schicken die ersten Kunden aus Österreich wieder Alpakawolle nach Walsleben. „Wir haben momentan einen leichten Aufwind“, sagt Papenbrock. Doch sei schwer abzuschätzen, wann deutsche Interessenten nachziehen. Professionelle Alpaka-Scherer kommen mitunter aus den USA, Neuseeland oder Australien – und können derzeit nicht reisen. Auch die Alpakas der Papenbrocks tragen deshalb noch ihre dicke Winterwolle.

Die Bettwarenmanufaktur von Sunna Alpakas produziert im zehnten Jahr Kissen und Decken sowie inzwischen auch Babyschlafsäcke. Bunt bedruckte Stoffreste aus der Babyschlafsack-Produktion konnten jetzt für den Kindermundschutz verwendet werden.

Von Frauke Herweg