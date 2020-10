Wanderfreunde: Das Gutshaus in Darsikow ist jetzt „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“

Darsikow

Wann immer abgekämpfte Wandersleute an ihre Tür klopfen und nach einer Stärkung für Leib und Seele fragen, ist Irene Rosa zur Stelle. „Ich freue mich, wenn Menschen zu mir kommen, die unsere schöne Umgebung kennenlernen wollen“, sagt sie.

Irene Rosa betreibt seit 2014 die Pension im alten Gutshaus in Darsikow hinter Rägelin. Am Freitag ist sie vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsgastgeber Gastronomie Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden.

Anzeige

„Das Zertifikat ist für mich und meine Pension eine großartige Sache“, sagt die Pensionsinhaberin. „Ich bin mir sicher, dass die Auszeichnung in Zukunft noch viel mehr Wanderer zu mir bringen wird, auch aus anderen Ecken Deutschlands.“

Auszeichnung ist Novum im Amt Temnitz

Irene Rosa ist die erste Gastwirtin im Amt Temnitz, die sich mit dem begehrten Qualitätssiegel samt Plakette für die Eingangspforte schmücken darf, erläutert Olaf Wolff. Der Natur- und Landschaftsführer aus Neuruppin hat die Urkunde im Namen des Deutschen Wanderverbands an die Gastwirtin übergeben.

„Das Darsikower Gutshaus nimmt mit seinem Angebot eine Vorreiterrolle als wandertouristischer Dienstleister in unserer Region ein“, sagt Olaf Wolff. „Wanderer, die sich heutzutage wie andere Touristen auch ihre Unterkünfte gezielt aussuchen, können mit dem Zertifikat ein Qualitätsversprechen erwarten – das ist ein klarer Marketingvorteil!“

Wanderer-Pension kann nicht jeder

Tatsächlich darf sich bei Weitem nicht jeder Wirt so einfach Qualitätsgastgeber für Wandersleute nennen. Nur Gastgeber, die sich konsequent auf die Bedürfnisse dieser speziellen Gruppe einlassen, bekommen das Zertifikat.

Die Kriterienliste ist lang und deutschlandweit einheitlich: Zu den 22 Kernkriterien gehören etwa ein Wäschedienst, Unterbringungsmöglichkeiten auch nur für eine Nacht sowie das nötige Wissen über lokale Wanderrouten.

Auch aktuelle Prospekte über regionale Sehenswürdigkeiten und Wetterinformationen müssen gemäß dem Kriterienkatalog des Deutschen Wanderverbandes in einer zertifizierten Einrichtung bereitstehen.

Ausgewiesenes Wegenetz

In ganz Deutschland sind derzeit rund 1700 Unterkunftsbetriebe als Qualitätsgastgeber ausgezeichnet, davon 13 im Land Brandenburg. Sieben dieser Standorte befinden sich im Ruppiner Seenland. Das Zertifikat ist drei Jahre lang gültig, kann darüber hinaus aber verlängert werden. Nach abermaliger Prüfung auf Wanderer-Freundlichkeit, wie sich versteht.

„Die Lage des Gutshofes in Darsikow ist für Wanderer einfach ideal“, sagt Olaf Wolff. „Von hier aus gibt es einen direkten Anschluss an die Rundwanderwege Temnitzquell.“ Die unmittelbare Nähe zu einem ausgewiesenen Wanderwege-Netz ist ebenfalls Bedingung für das Qualitätssiegel.

Wandern ist in der Corona-Pandemie Trend

Olaf Wolff, selbst passionierter Wanderer und Führer für Nordic-Walking-Touren durch den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, erhofft sich von der Auszeichnung des Darsikower Gutshauses neue Impulse für die Region.

„Das Wandern als naturnahe und aktive Freizeitgestaltung ist bereits seit einiger Zeit voll im Trend“, sagt er. Insbesondere unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sei die Popularität des Sports für Jedermann geradezu explodiert.

Wandern – ein Trend, der im Sommer zugenommen hat. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Gastwirte wie Irene Rosa haben es durch Beherbergungsverbote und Kontaktbeschränkungen zwar besonders schwer in diesem Jahr. Aber die bei Vielen neu geweckte Lust auf gesunde Bewegung an der frischen Luft wird nach Meinung von Experte Wolff über die Krise anhalten. „Ich bin davon überzeugt, dass der Boom beim Wandern anhält“, sagt Olaf Wolff.

Zukunftsplan Wanderregion Temnitzquell

Um dieser gestiegenen Nachfrage begegnen zu können, braucht es seiner Einschätzung nach mehr Übernachtungs- und Verpflegungsangebote wie in Darsikow. „Zusätzlich zur gastronomischen Infrastruktur brauchen wir aber auch ein gutes Netz an ausgebauten und gepflegten Wanderwegen“, sagt er.

Deshalb hat er sich mit dem Verwaltungschef des Amtes Temnitz, Thomas Kresse, zusammengesetzt und ein Zukunftskonzept für die Wanderregion Temnitzquell erarbeitet.

„Wir wollen die Wanderwege massiv ausbauen“, sagt Wolff. Derzeit sei man dabei, Fördermittel an Land zu ziehen. Konkret geplant ist, den in den 1990er Jahren angelegten und inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratenen Temnitz-Wanderweg ab Netzeband wiederzubeleben.

Wandersport bietet Entwicklungspotential

Auch am Projekt eines digitalen Wegemanagements arbeite man bereits mit Hochdruck. „Wir wollen die Wanderer dazu ermutigen, uns per Smartphone Missstände auf den Wegen mitzuteilen, damit wir uns schnell darum kümmern können“, sagt Olaf Wolff.

Für den Amtsdirektor Kresse ist der Ausbau der Infrastruktur für Wanderer Teil einer Gesamtstrategie zur Stärkung seiner Gemeinden. „Für uns ist klar: Wandern hat als Sport und Freizeitaktivität absolut Zukunftspotential“, sagt er.

Dieses Potenzial wolle man in Temnitzquell nutzen. „Wir möchten die Gemeinde als touristisch-kulturellen Standort weiter profilieren“, sagt der Amtsdirektor. Mit der Gutshausbetreiberin Irene Rosa habe man eine erste, versierte Partnerin für das Vorhaben gewonnen. „Darüber freue ich mich wirklich sehr.“

Von Von Jérôme Lombard