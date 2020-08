Pfalzheim

Zu einer Wanderung in die Kyritz-Ruppiner Heide mit anschließender Meditation hatten am Freitagabend der Natur- und Landschaftsführer Jürgen Strache und die Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin Natascha Geiersberg vom Kremserhof Zermützel.

Neun Frauen und zwei Männer machten sich vom Parkplatz in Pfalzheim auf die Wegstrecke von 1,3 Kilometer bis zum Sielmannhügel mit seinem im vergangenen Jahr errichteten Aussichtsturm, wo sie bereits von Natascha Geiersberg erwartet wurden. Doch bevor es richtig losgehen sollte, gab es eine kurze Vorstellungsrunde der einzelnen Teilnehmer. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass unter den Gästen doch der eine oder andere „alte Hase“ in Sachen Meditation zu finden war. So zählten selbst die beiden Männer eher zu den Fortgeschrittenen.

Die innere Ruhe finden

Für die anschließende Meditation hatte die Heilpraktikerin, wie sie selbst berichtete, eine Mischung aus verschiedenen Sequenzen gewählt, die sich gegenseitig natürlich ergänzten und zu einem ganzen verschmelzen sollten. Natascha Geiersberg hatte zunächst eine Sequenz des Ankommens und des Eintauchens in die Natur gewählt, wo die Teilnehmer mit beruhigender Stimme und dem leisen Rauschen des Windes zu einer inneren Ruhe finden konnten. Dafür nutzten die Teilnehmer auch die mitgeführten Iso-Matten, um sich in einem Kreis auf den weichen Waldboden zu platzieren.

Eine stehende Meditation mitten in der idyllischen Heidelandschaft. Quelle: Peter Lenz

Bei der zweiten Erde-Himmel-Meditation wählte Geiersberg die stehende Position, um das Gefühl der Verbundenheit zwischen diesen Elementen zu verstärken. Die dritte Meditation an diesem Abend fand schließlich in luftiger Höhe auf dem 20 Meter hohen Aussichtsturm statt.

Hierbei ging es Natascha Geiersberg um Empfindungen wie Liebe, Hass und weitere Gefühle in der Gestalt eines Sternes am Nachthimmel. In ihrer Sternenmediation sprach sie von der Möglichkeit, diese Empfindungen zu erleben und auch abgeben zu können. So sprach sie unter anderem auch von einem Stern der Vergebung oder dem Stern der Zärtlichkeit und seiner realen und vor allem auch ich-bezogenen Wirklichkeit.

Während einige Teilnehmer bereits intensive Erfahrungen mit Mediation oder auch Yoga hatten, war es für andere eine völlig neue Form, in die eigene Seele einzutauchen. So hatte Regina Augner aus der Zeitung von dieser Veranstaltung erfahren und ihre Erwartungen an die Mediation und nicht zuletzt auch an die Schönheit der Heide wurden voll erfüllt.

Maria (l.) und Florentine wollen gern etwas Neues ausprobieren. Quelle: Peter Lenz

Aber auch für Kornelia Janz aus Neuruppin war dieser Abend ganz besonders. Wie sie selbst sagte, war sie vorher noch nie in der Heide gewesen und so hatte sie sich mit dieser Wanderung auch einen kleinen Wunsch erfüllen können. Einfach etwas Schönes erleben und die heimische Natur besser kennenlernen, waren sicher neben dem Wunsch nach Entspannung und Meditation inmitten der Natur die Gründe für die Entscheidung, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Besonders für diejenigen, die noch nie zuvor die Kyritz-Ruppiner Heide besucht haben, waren die Ausführungen von Jürgen Strache eine besondere Bereicherung. Mit seinem enormen Wissen über die Geschichte der Heide mit allen ihren Höhen und Tiefen und seinen Kenntnissen über die heimische Fauna und Flora konnte Strache die Besucher begeistern.

Von Peter Lenz