Warum viele Kids der Region ihre Ferien für den Theatersommer Netzeband opfern

Sie sind 14, 16, 17 und 18 Jahre alt, spielen Fußball und Keyboard, Schlagzeug und Saxofon, machen Karate und Judo, sind aktiv bei der Feuerwehr, singen im Chor, tanzen Ballett oder Hiphop. Sie wohnen in Walsleben, Neuruppin und Netzeband. Gehen noch zur Schule oder haben sie gerade abgeschlossen.Was alle eint: Sie sind verrückt nach Theater – Virginie, Joel-Vernon, Mira, Janey und Timothy sind die „jungen Wilden“ des Theatersommers in Netzeband.

Nicht die einzigen – aber fünf von vielen, die schon früh dem Reiz des Masken-Theaters erlegen sind. Die sich Jahr für Jahr auf den Sommer freuen. Was bringt junge Menschen dazu, ihre Sommerferien im Gutspark Netzabend auf der Bühne statt am Meer oder in den Bergen zu verbringen? Texte zu verinnerlichen statt zu chillen? Szenen immer wieder zu proben – statt zu schnorcheln, zu campen, zu feiern?

Virginie Schwarz, Joel-Vernon Schwarz, Mira Zehse, Janey Drößler und Timothy Shaw spielen seit Jahren beim Theatersommer Netzeband Quelle: Regine Buddeke

„Ich habe so viele Freunde hier – wir treffen uns auch außerhalb der Proben zum Eisessen oder Volleyballspielen“, sagt Virginie Schwarz. Die 18-Jährige ist übers Tanzen nach Netzeband gekommen. „Meine Tanzlehrerin brauchte vor fünf Jahren Tänzer für den Peer Gynt“, sagt sie. „Ich habe Ja gesagt, bin gekommen und geblieben.“

Gutes Feedback von den Profis

Sie spielte beim Maskentheater aber auch im Familienstück – wo man die Texte selbst spricht. „Vergangenes Jahr war ich die kleine Krähe“,erzählt die Walslebenerin. Eine Lieblingsrolle habe sie aber nicht: „Ich fand alle gut. Jede Rolle erfordert eine neue Inspiration. Man findet jedes Mal ein Stück mehr über sich selbst heraus“, hat sie erfahren.

„Ich freue mich auf meine diesjährige Rolle – den kleinen Jungen“, sagt Virginies Bruder Noel-Vernon, der natürlich durch seine große Schwester zum Theatersommer gekommen ist. „Ich sehe mich selbst in dieser Rolle.“

Ist es schwer, mit Maske zu fremden Stimmen zu agieren? Texte fürs Familienstück zu lernen? Neben „echten“ Schauspielern auf der Bühne zu stehen? „Gerade das ist toll – der Austausch mit den Profis, das familiäre Gemeinschaftsgefühl“, schwärmt Virginie. Von den Profis erhalte man viel Feedback. „Es ist ja echt schwer, mit Armen und Beinen einen Gesichtsausdruck wiederzugeben. Mimik können wir ja nicht zeigen unter der Maske“, sagt Joel. „Wenn wir Fragen haben, geben sie uns Tipps“, sagt Virginie.

Traumberuf Schauspieler

„Am Anfang habe ich mich unsicher gefühlt“, beschreibt es Mira Zehse. Die 14-Jährige ist seit fünf Jahren beim Theatersommer – auch sie schätzt das Familiengefühl im Ensemble. „Alle geben dir Tipps, wenn du fragst, machen Komplimente – man fühlt sich irgendwie gut aufgehoben und sicher“, lobt sie. Insofern empfindet sie es keineswegs als Opfer, ihre Ferien in Netzeband zu verbringen.

„Es ist natürlich harte Arbeit – aber es macht Spaß“, sagt sie. Etwa im „Geizigen“, als sie ein völlig überdrehtes Kind spielen durfte. „Immer auf dem Trampolin hüpfen – das war toll“, schwärmt sie. Und wenn man wie Mira „definitiv“ Schauspielerin werden möchte, ist es ohnehin eine Investition in die Zukunft.

Kein Wunder also, dass die Schülerin sofort zusagte, als in ihrer Schauspiel-AG Darsteller für den Theatersommer gesucht wurden. Einzig das frühe Aufstehen in der Probenphase sei nicht so ihr Ding – für die jungen Leute ist es oft nicht leicht, nach Netzeband zu kommen. „Der Zug fährt halt nicht so oft“, sagt Mira.

„Das Hin- und Herfahren ist kompliziert“, bestätigt Janey Drößler. Wenn die Aufführung erst kurz vor Mitternacht zu Ende ist, sei man immer auf das Elterntaxi angewiesen. Oder auf Mitspieler, die einen bis Neuruppin mitnehmen, sagt die 17-Jährige, die nach der Schule auch Schauspielerin werden möchte und sogar nach Netzeband kommt, wenn sie keine Probe hat.

Vom Komparsen bis zur Hauptrolle

„Es ist mein drittes Jahr hier – aber mein erstes Maskenstück, bei dem ich mitmache, erzählt Janey, die man in Neuruppin oft auch singend im Chor oder im Schülermusical erleben konnte. „Meine Lieblingsrolle hier war bisher die Krähe im ’Schlauen Urfin’“, sagt sie. „Aber das könnte in diesem Jahr getoppt werden.“

Janey wird im Familienstück Aschenbrödels Stiefschwester spielen dürfen. Viele der jungen Netzeband-Darsteller arbeiten sich von kleinen Komparsen zu anspruchsvollen Hauptrollen hoch. Kein Wunder, wenn man sich so viel von den Profis abgucken kann: „Alle nehmen einen an die Hand, jeder hilft jedem“, sagt Janey.

Neue Leute und viel Spaß

„Die Profis sind so ein bisschen wie Eltern und Großeltern“, sagt Timothy Shaw. „Wir sitzen ja abends oft noch zusammen, reden über die Probe. Wir sind eine große Familie – egal ob Profi oder nicht. Das ist schon toll.“

Der 16-Jährige ist 2017 nach Netzeband gezogen und direkt beim Theatersommer gelandet. „Ich habe Ludwig im Zug getroffen und gefragt, wie man da mitmachen kann. Und Zufall: Grade waren Darsteller abgesprungen und ich hatte auf einen Schlag drei Rollen im Sezuan-Stück. Wurde also ins kalte Wasser geworfen.“

Dass die Arbeit an den beiden Stücken viel Zeit verschlingt, stört ihn kein bisschen. „Ich würde mich sonst langweilen“, sagt er. Außerdem: Man lerne neue Leute kennen und habe Spaß. „Theater ist ein guter Zeitvertreib.“ Schauspieler will er aber nicht werden. „Da bin ich glaube ich nicht so der Typ dafür.“

Noch sind die Stühle leer - bald hat Lorcas "Bluthochzeit" Premiere beim Theatersommer Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Garcia Lorcas Stück „ Bluthochzeit“ kommt bei den Jugendlichen ganz unterschiedlich an. „Man liest sich rein“, sagt Virginie. „Wenn der Charakter doof ist, den man spielen soll – das ist schwer. Das Stück muss man nicht lieben. Aber seine Rolle schon“, sagt Joel.

Anders Mira: „Ich hatte anfangs Schwierigkeiten die Handlung zu verstehen – die Sprache ist echt kompliziert. Aber es ist ein schönes Stück.“ Janey dagegen war von Anfang an begeistert: „Es ist gut geschrieben, eine klare Sprache. Je länger man es spielt, desto mehr Schönes entdeckt man.“

Theatersommer feiert 25-jähriges Bestehen

Die Bluthochzeit wird von Herbert Olschok inszeniert – er ist neu in Netzeband. Für die Jugendlichen sind die wechselnden Regisseure der vergangenen Jahre kein Problem – auch wenn jeder einen anderen Arbeits- und Regie-Stil mitbringt.

„Alle bauen die Stücke ja anders auf – haben ganz unterschiedliche Spiel-Ideen. Ich finde das spannend“, sagt Virginie und wünscht sich – wie ihre Mitstreiter auch – einen tollen Sommer mit vielen neugierigen Zuschauern. Denn der Theatersommer feiert in diesem Jahr sein 25-Jähriges Bestehen. Trotz Corona. „In diesem Jahr habe ich mich sogar noch mehr auf den Sommer gefreut als sonst – als ich wusste: ’Wir dürfen spielen.’“

Bluthochzeit und Aschenbrödel „ Bluthochzeit“ hat am 1. August, um 20.30 Uhr, im Gutspark Netzeband Premiere. Weitere Aufführungen am 7., 8., 14., 15., 21.,22., 28., 29. August. „Aschenbrödel“ hat am 30. August, um 15 Uhr, im Gutspark Netzeband Premiere. Weitere Aufführungen sind am 6., 13., 20., 27. September, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr.

Von Regine Buddeke