Weihnachtsmarkt in Netzeband lockt hunderte Besucher an

Netzeband

Homemade – so steht es auf dem Schild. „Kostprobe gefällig?“, sagt Eva Paulus vom gleichnamigen Hof in der Prignitz und lacht. Das Homemade könnte gleichsam als Motto des Marktes gelten. Handmade träfe es ebenso. Der Fokus beim Netzebander Weihnachtsmarkt liegt schon immer im feinen Angebot: liebevolle Handarbeit statt kommerzieller Massenware.

Zur Galerie Klein, fein, gemütlich und schon längst kein Geheimtipp mehr: Am dritten Advent entfaltet der Netzebander Weihnachtsmarkt seinen Zauber.

Das wissen die Besucher und das lockt Jahr für Jahr bis zu 1200 Menschen – aus der Region aber auch aus Berlin und von noch weiter weg – ins kleine Temnitzdorf. Menschen, die Beschaulichkeit und schöne Dinge zu schätzen wissen. Ein Geheimtipp ist Netzeband längst nicht mehr. Und auch unter den Händlern hat es sich herumgesprochen, dass es sich in Netzeband gut steht – selbst die, die nicht im warmen Inneren der Kirche sondern draußen ein Plätzchen bekommen.

„Wir haben 30 Stände in der Kirche und 14 draußen“, sagt Martina Untersteiner vom Förderverein Temnitzkirche, der den Markt organisiert. Die Hauptfäden ziehen dabei sie und Katrin Nordwig.

Der Chorus Mirus eröfnet mit Weihnachtsliedern. Quelle: Regine Buddeke

Traditionell eröffnen die Sänger des Chorus Mirus der Evangelischen Schule Neuruppin den Markt am Dritten Advent. Noch ist Platz zum Flanieren – gegen Nachmittag rechnen die Organisatoren mit dem großen Ansturm – bis zu 1200 Gäste sind keine Seltenheit. Draußen befeuern die Vereinsmitglieder den Pizzaofen – zwölf Kilo Teig sind angerührt und werden im Laufe des Tages zu Original Netzebander Flammkuchen verarbeitet.

Hans Untersteiner heizt den Pizzaofen. Quelle: Regine Buddeke

Der Erlös geht auch wie der zweier Glühweinstände an den Theatersommer Netzeband. Mehr noch: „Alle Stände zahlen zehn Prozent ihres Umsatzes – aber maximal 50 Euro – an den Förderverein“, so Untersteiner.

Basteln mit der Puppenspielerin

Alexandra Otto aus Lentzke ist zum ersten Mal auf dem Netzebander Markt – die Hobby-Holzwerkerin macht aus alten Dingen gerne Neues – aus alten Holzpaletten fertigt sie mit Säge, Flex, Feuer und Öl dekorative Leuchter und mehr. „Bisher waren wir immer nur in Hakenberg auf dem Markt – wir dachten, wir probieren mal einen zweiten“, sagt sie. „ Netzeband ist schon schön.“

Ebenfalls holzbegeistert ist Benjamin Schulte – seine Knittermasken hat er bereits in der Kirche ausgestellt. Für den Netzebander ist es Ehrensache, beim Markt dabeizusein. Steinerne Mienen dagegen gibt es bei Amaj Amaj.

Amaj Amaj und ihre schlafenden Steine. Quelle: Regine Buddeke

Die Holländerin, die in der Prignitz lebt, holt bei ihren „schlafenden Steinen“ die Gesichter aus den Eiszeitrelikten, die sie zum Teil auf ihrem Acker findet. Deswegen mag ich die Prignitz – in Holland gibt es keine Steine.“ Es sei schon spannend, was für unterschiedliche Charaktere in den Steinen darauf warten würden, freigelegt zu werden.

Katrin Hähner dagegen mag es weich. „Ich liebe Stoffe und Tücher“, sagt die Prignitzerin. Das sieht man ihrem Sortiment an – vor allem die Mützen in allen Farben locken viele Frauen zum Probieren. Auf dem Weihnachtsmarkt ist sie zum ersten Mal: „Ich freu mich – ist schön hier oben auf der Galerie.“ Am Nachbarstand kann man vom Fachmann seine Messer schleifen lassen und noch ein Stück weiter ist Puppenbasteln angesagt – auch das bei einer Expertin: Franziska Kriebisch ist Puppenspielerin.

Weihnachtsmann erwartet

Eckhard und Elke Wegener haben sich in Weihnachtsschale geworfen und sogar Hündchen Elli passend mit Lichterkette dekoriert. „Wir haben gerade unseren Weihnachtsbaum geholt und wollen jetzt hier Mittag essen“, sagt der Kränzliner. Der Markt sei gemütlich und als Ex-Feuerwehrmann fände man hier auch immer Bekannte zum Schnacken.

Draußen vor der Kirche lodert ein Feuer, die Flammkuchen gehen weg wie warme Semmeln. Immer mehr Besucher kommen und fühlen sich wohl wie die Wegeners – etwas später werden noch die Bläser, ein Geschichtenerzähler und last not least der Weihnachtsmann erwartet.

Von Regine Buddeke