Wildberg

Unbekannte trugen offenbar in der Nacht zum Donnerstag eine Wand zu einer Lagerhalle einer Firma in der Wildberger Mühlenstraße teilweise ab, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Gelenkwelle entwendet – der Schaden beträgt rund 800 Euro.

Von MAZonline