Wildberg

Mit insgesamt 245 Tieren in den Kategorien Wassergeflügel, Hühner, Tauben und Kaninchen startete am Samstag die 58. Kleintierschau des Kleintierzüchtervereins D 677 aus Wildberg. Wie der Zuchtwart für Kaninchen, Ulrich Krebs, berichtete, konnte der Verein in diesem Jahr bei weitem nicht so viele Tiere zur Bewertung vorstellen wie in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr etwa waren es 47 Tiere weniger.

Weniger Wildberger Züchter beteiligt als in früheren Jahren

Schuld daran, so Krebs, sei zum einen auch die Verunsicherung der Züchter in Bezug auf die Coronabestimmungen, aber auch der zunehmende Altersdurchschnitt der 31 Vereinsmitglieder.

So gab es bei den Jungzüchtern in den vergangenen Jahren so gut wie keinen Zuwachs, so dass sich der Nachwuchs gerade einmal auf zwei Mitglieder beschränkt. Dabei handelt es sich um Emely und Lennard Belz, die ohnehin aus einer alten Züchterfamilie stammen.

Die ausgestellten Kaninchen. Quelle: Peter Lenz

Damit die Schau mangels eigener Züchter nicht zu klein ausfällt, einigten sich dei Wildberger Züchter im Vorfeld darauf, auch Züchter anderer Verein einzuladen. So waren unter anderem Züchter aus Alt Ruppin und Neuruppin angereist, um ihrerseits hier ihre speziellen Züchtungen, wie die weißen Riesen bei den Kaninchen oder die Castor Rexe und roten Neuseeländer gleicher Kategorie hier zur Bewertung vorzustellen.

Dennoch waren Ulrich Krebs und seine Mitstreiter mit den Ergebnissen der Vereinsschau nicht unzufrieden. Sehr viele der Tiere erhielten das Prädikat hervorragend oder vorzüglich und auch bei den Pokalen wurde wieder kräftig abgeräumt.

Wildberger Kleintierzüchter stolz auf Schirmherrenpreis

Besonders stolz sind die Wildberger immer wieder auf die Verleihung des großen Schirmherrenpreis durch den amtierenden Amtsdirektor und Schirmherren der Veranstaltung Thomas Kresse. Hier konnten in diesem, Jahr die Züchter Gunnar Schmidt mit seinen Zwergvorwerkhühnern und Karsten Rosenträger mit seinen Texaner Tauben rezessiv rot punkten.

Den Titel Vereinsmeister sicherte sich in diesem Jahr bei den Kaninchen der Vorsitzende Ulrich Krebst. Gunnar Schmidt wurde Vereinsmeister bei den Hühnern und Karsten Rosenträger bei den Tauben.

Krebs beteuerte noch einmal, dass man alles versucht hatte, um in diesem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen und bereits im verhangenen Jahr mit den Vorbereitungen dazu begonnen hatte. Allerdings sei bis zur letzten Minute noch offen geblieben, und wie alles stattfinden würde. Den Besuchern schien es auf jeden Fall wieder zu gefallen, mussten sie doch im vorigen Jahr gänzlich auf die Kleintierschau verzichten.

Besucher der Kleintierschau von Tieren begeistert

Besonders die Kinder der vielen Gäste waren von den Tauben, Hühner und insbesondere den kuschligen Kaninchen mehr als begeistert. Der kleine Emil Hermann wollte am liebsten gleich eins der Kaninchen mit nach Hause nehmen, nachdem sein großer Bruder Theo bei der Tombola eine Taube ergattert hatte.

Die Taube fand am Ende bei Theos Oma ein neues Zuhause, die schon mehrere Tauben hält. Die Vereinsschau geht bis Sonntag und endet mit der persönlichen Übergabe der Pokale durch dem Amtsdirektor und einiger der Sponsoren wie der Familie Jaab und dem Baugeschäft Jacobi aus Wildberg.

Von Peter Lenz