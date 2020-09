Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Temnitztal um einen sicheren Überweg über die Bundesstraße B 167 am Ortseingang von Wildberg. Doch bisher hat der Landkreis alle Vorstöße abgeblockt. Nun will die Gemeinde einen neuen Anlauf wagen.

