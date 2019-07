Neuruppin

Der Sommer lässt die Zahl der Arbeitslosen wieder leicht steigen. Konnte die Agentur für Arbeit in Neuruppin in den vergangenen Monaten einen Negativrekord nach dem anderen melden, so hat sich die Arbeitslosenquote im Juli wieder leicht erhöht.

Im gesamten Bereich der Arbeitsagentur waren im Juli 453 Men...