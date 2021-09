Audi-Fahrer verursacht mehrere Unfälle in Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin

Oberhavel/Ostprignitz-Ruppin

Solche Fälle erleben selbst erfahrene Polizeibeamten äußerst selten: Am Sonntag (26. September) gegen 13.50 Uhr befuhren nach Polizeiangaben vier Motorradfahrer die L16 aus Richtung Flatow kommend und wollten dann nach links richtung Linum abbiegen. „Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die L16 in gleiche Richtung und überholte die Kolonne der Motorradfahrer auf der linken Seite“, erläuterte Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Dabei touchierte er drei der Motorradfahrer. „Ein 53-jähriger Berliner kam daraufhin zu Fall“, so der Pressesprecher. Er erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, lehnte jedoch jegliche ärztliche Behandlung ab.

Audi-Fahrer flüchtet und verursacht weiteren Unfall

Der Audi-Fahrer dachte jedoch gar nicht daran, sich um den Gestürzten zu kümmern und fuhr in den Kreuzungsbereich Richtung Dorotheenhof. Dort hatte zwischenzeitlich eine 36-jährige Autofahrerin aus Oranienburg am rechten Fahrbahnrand gehalten, um dem gestürzten Motorradfahrer erste Hilfe zu leisten. „Der Audi-Fahrer stieß auch mit ihrem Auto zusammen und setzte seine Fahrt abermals fort“, berichtete Daniel Fischer. Er entkam zunächst in unbekannte Richtung.

31-Jähriger pustet 2,59 Promille

Gegen 14.25 Uhr rief dann ein Zeuge die Polizei und berichtete von einem Unfall, der sich auf der Ortsverbindung zwischen Wustrau und Neuruppin ereignet hatte. „Er berichtete davon, dass ein Audi einen Radfahrer touchierte, der in der Folge zu Fall kam.“ Der Radfahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Durch Kräfte der Autobahnpolizei Walsleben konnte das Fahrzeug schließlich auf der Autobahnbrücke der A24 an der Anschlussstelle Neuruppin-Süd gestoppt werden. „Der 31-jährige Fahrer wurde gestellt, wehrte sich jedoch und musste von den Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert werden.“ Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille.

Der Audi wurde zur Beweissicherung sichergestellt. „Anhand der Unfallspuren am Fahrzeug kann gesagt werden, dass der Audi sowohl für die Unfälle im Landkreis Oberhavel als auch in Ostprignitz-Ruppin verantwortlich scheint“, so der Pressesprecher abschließend. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zur Beweissicherung wurden ihm Blutproben entnommen. Diverse Anzeigen wurden gefertigt. Der Sachschaden bei den Unfällen im Landkreis Oberhavel beläuft sich auf rund 6000 Euro, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist der Schaden noch unbekannt.

