Walsleben

Im Alltag der Feuerwehr gibt es ständig neue Herausforderungen und gefährliche Situationen. Deshalb werden Feuerleute fortlaufend in Theorie und Praxis geschult. „Damit Feuerwehrangehörige für Einsätze zugelassen werden, müssen sie mindestens 40 Stunden Fortbildung im Jahr besuchen“, erklärt Sebastian Giesert, Amtsbrandmeister in Amt Temnitz.

Durch die Pandemie gibt einen zunehmenden Rückstau bei der Ausbildung. „In der Hochphase der Pandemie vor einem Jahr wurden alle Lehrveranstaltungen eingestellt“, sagt Giesert. Die Lage sei 2021 zwar deutlich besser als im Jahr zuvor gewesen, jedoch habe das erste Quartal gänzlich gefehlt.

Keine Ausbildung auf Kreisebene

„Im vorigen Jahr hatten wir effektiv nur ein Zeitfenster von drei Monaten für die Ausbildung. In diesem Jahr laufen die Lehrveranstaltungen zumindest in den Feuerwehren vor Ort seit April wieder.“ Aber gerade besondere Gefahrensituationen und größere Einsätze würden vor allem im Verbund mit anderen Feuerwehren des Kreises trainiert. „Löschzugausbildung mit 50 Teilnehmern machen wir seit März 2020 nicht mehr.“

Olaf Lehmann, Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin, erklärt die Absagen der Lehrgänge mit dem Infektionsgeschehen: „Bis zum Jahresende haben wir die Ausbildung auf Kreisebene ganz eingestellt. Wir wollen verhindern, dass Angehörige aus verschiedenen Feuerwehren zusammentreffen. Es wurde zwar bisher sehr engmaschig getestet, aber es bleibt dennoch ein Restrisiko.“

Feuerwehren in Ostprignitz-Ruppin noch einsatzbereit

Auch ihm fällt dieser Schritt nicht leicht, da seit Beginn der Pandemie viel Unterricht ausfallen musste. „Wir durften unsere Lehrgänge im vorigen Jahr nur zur Hälfte auslasten. Dadurch konnten viele Feuerwehrleute nicht teilnehmen.“ Durch den Ausfall auf Kreisebene können vor allem wichtige Zusatzausbildungen zurzeit nicht absolviert werden.

Lehmann ist aber froh, dass immerhin die Ausbildungen an den einzelnen Standorten in den Kommunen bisher noch weiterlaufen konnten. „Zum Glück musste in Ostprignitz-Ruppin bisher noch keine Feuerwehr ihren Dienst einstellen, weil die vorgeschrieben 40 Stunden Ausbildungszeit nicht erreicht wurden.“

Damit diese Ausbildung auch sicher weiterlaufen kann, passt laut Sebastian Giesert das Training der Feuerwehr in Temnitz entsprechend an: „Um weitermachen zu können, müssen wir aber unsere Hygiene-Maßnahmen noch einmal verschärfen. Normalweise werden im Winter eher Theorie-Kurse gegeben. Da wir aber vermehrt draußen sein wollen, ändern wir das und machen praktische Übungen an der frischen Luft.“

Weihnachtsfeiern müssen dieses Jahr ausfallen

Auch im Einsatz nehmen die Feuerwehrleute aus Temnitz die Corona-Gefahr sehr ernst. In den Fahrzeugen und vor Ort tragen die Feuerwehrleute immer Masken – seit dem Herbst auch wieder die undurchlässigere FFP2-Variante. Die zusätzliche Belastung auch bei andauernder, körperlich schwerer Arbeit nehmen sie in Kauf: „Es wäre extrem schlimm, wenn wir einen Ausbruch innerhalb unserer Einheit hätten. Falls auf einen Schlag viele Leute ausfallen würden, könnten wir den Schutz der Bevölkerung nicht mehr gewährleisten.“

Um das Risiko eines Coronaausbruchs gerade in der Feuerwehr zu verhindern, finden Mitgliederehrungen oder Weihnachtsfeiern in Amt Temnitz nicht statt, sagt Sebastian Giesert. „Wir haben alles abgesagt, was nicht überlebensnotwendig ist.“

Dieses Vorgehen kann Kreisbrandmeister Olaf Lehman für ganz Ostprignitz-Ruppin bestätigen: „Auch die Feiern der Alters- und Ehrenabteilungen in den einzelnen Feuerwehren des Kreises werden nach meinem Kenntnisstand gerade eine nach der anderen abgesagt.“ Der Kreisfeuerwehrverband will seine auch die üblichen Festlichkeiten auf das kommende Jahr verschieben.

Von Till Eichenauer