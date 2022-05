Dreetz

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, stieß gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der B5 / L141 das Motorrad gegen ein einbiegendes Auto. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, Fahrer und Beifahrer des Autos wurden beide verletzt. Zum Alter oder Herkunft der Unfallbeteiligten machten die Einsatzkräfte noch keine Angaben.

Motorradfahrer wohl deutlich zu schnell gefahren

Den Feuerwehrleuten und Rettungsdiensten bot sich ein Bild des Schreckens. Das Motorrad sei „in 1000 Teile zerfallen“, hieß es von der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen ist der Motorradfahrer deutlich zu schnell gefahren – die Tachonadel des Wracks habe noch 180 km/h angezeigt.

Die Unfallstelle ist seit Stunden gesperrt. Kriminaldauerdienst, Spurensicherung und Sachverständige sind vor Ort im Einsatz. Die bis mindestens 19 Uhr anhaltende Sperrung trifft viele Fahrer, die dort ohnehin schon eine Umleitung befahren mussten – sie müssen jetzt mit zusätzlichen Umwegen von bis zu 50 Kilometern rechnen.

Von MAZonline Matthias Anke