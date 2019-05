Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 3. Mai

Menz – Das Natur-Park-Haus Stechlin in Menz veranstaltet eine kleine Tomatenbörse ab 13 Uhr. Neben Tomaten sind auch Gurken, Paprika, Zucchini, Kürbispflanzen und Sämereien im Angebot.

Neuruppin – Das Neuruppiner Mai- und Hafenfest lockt am Freitag ab 17 Uhr, Sonnabend ab 8 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ans Bollwerk mit Livemusik, Theater, Drachenbootrennen, Feuerwerk, Sport und Spaß für die ganze Familie. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Hier geht es zum Programm.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird das Kindermusical „Jetzt reicht’s, sprach Gott“ über Noah und die Sintflut aufgeführt. Ab 18 Uhr singen und spielen 30 Kinder und Jugendliche des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin.

Neuruppin – Ab 21 Uhr gibt der Singer-Songwriter Thorsten Willer aus Wuppertal im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg ein Konzert. Er mixt amerikanischen Rock mit deutschem Pop und intimem Akustiksound. Der Eintritt ist frei.

Singer/Songwriter Willer gibt am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Agentur

Wusterhausen – Mit Bildern und Informationen wird in Wusterhausen über die Situation in der Republik Moldau und die Arbeit des Vereins Evangelische Moldovahilfe Berlin informiert. Zu dem bunten Abend wird ab 19 Uhr ins Gemeindehaus Kaland eingeladen.

Zempow – Das Duo „Music Aventiure“ spielt ab 18 Uhr in der Zempower Kirche alte und neue Lieder auf historischen Instrumenten. Unter dem Motto „Wohl ünner den Lindeboum gröne“ werden viele plattdeutsche Lieder präsentiert.

Sonnabend, der 4. Mai

Buskow – Der Sänger und Lyriker Tino Eisbrenner singt und liest ab 19 Uhr auf dem Bodoni-Vielseithof in Buskow. Karten sind im Internet unter www.bodoni.org zu bekommen.

Demerthin – Zum Frühlingskonzert mit dem Chor von Görike und anschließendem Kaffeetrinken wird ab 15 Uhr in die Kirche von Demerthin eingeladen.

Döllen – Der A-cappella-Chor Manus Mulierum singt ab 17 Uhr in der Kirche auf dem Berg in Döllen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für den Förderkreis der Kirche sind willkommen.

Der A-cappella-Chor Manus Mulierum singt am Sonnabend in Döllen. Quelle: privat

Eichenfelde – Gestöbert und gefeilscht wird auf dem Eichenfelder Sportplatz. Der Flohmarkt ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Jabel – Das Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel lädt ab 13 Uhr zum Tag des Gartenvogels ein. Um 14 Uhr beginnt ein Vortrag des Vogelstimmenimitators Uwe Westphal. Für die Kinder gibt es ein Rahmenprogramm.

Jabel – In der Altlutherischen Kirche Jabel beginnt um 14 Uhr ein Benefizkonzert mit dem „Blechbläserensemble 2001“ der Kreismusikschule. Danach wird zu Kaffee und Kuchen und einer Kirchen- und Orgelführung eingeladen.

Kyritz – „Abalance – The Abba-Show“ ist im Kyritzer Kulturhaus zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kartenanfrage unter 033971/3 29 52.

Abalance – The Abba-Show – am Sonnabend in Kyritz. Quelle: Agentur

Lichtenberg – In der Galerie Louversum in Lichtenberg wird eine Ausstellung von Nico Tobias Nitsch, einem virtuosen Künstler, zum Thema „Kinetischer Klang“ eröffnet. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr in der Dorfstraße 71.

Neuruppin – Die Landeskirchliche Gemeinschaft in Neuruppin veranstaltet einen Tag der offenen Tür und Trödelbasar in der Regattastraße 1. Von 9 bis 15 Uhr kann gestöbert und gefeilscht werden, während Kinder bei Spiel und Spaß betreut werden.

Neuruppin – Das Mai- und Hafenfest ab 8 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – „Christi ist auferstanden! Ist wahrhaftig auferstanden!“ – die russisch-orthodoxe Gemeinde Sankt Georgi feiert den feierlichen

Ostergottesdienst unter Führung des Erzbischofs von Podolsk Tichon in der Neuruppiner Kreuzkirche, Steinstraße 5. Er beginnt um 9.30 Uhr. Gäste sind willkommen.

Neuruppin – Mit dem Rad auf Fontanes Spuren geht es um 10 Uhr von der Klosterkirche zu den Dorfkirchen Nietwerder, Wulkow, Radensleben, Lichtenberg, Karwe, Gnewikow und Wuthenow. In den Kirchen werden nicht nur Auszüge aus Fontanes „Wanderungen“ erklingen, sondern auch die Orgeln – gespielt von Kantorin Juliane Felsch. Anmeldungen im Gemeindebüro sind erbeten.

Neuruppin – Die Stadtführerin Gerhild Rembges führt zu den Grabstätten einiger bekannter Neuruppiner Bürger auf dem evangelischen Friedhof in Neuruppin und erzählt spannende Geschichten dazu. Der Friedhofsspaziergang beginnt um 10 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Neuruppin – Der CJD Berlin-Brandenburg in Neuruppin lädt ab 10 Uhr zum Hoffest in die autismusspezifische Förder- und Beratungsstelle in der Fehrbelliner Straße 139 ein. Mit Fachvortrag, Kampfsportvorführung, Zirkus und Theater wird auf das Thema Autismus eingegangen.

Neuruppin – Der Künstler Matthias Zágon Hohl-Stein aus Karwe hat ein Denkmal für Pater Wichmann geschaffen. Die Statue steht jetzt vor der Neuruppiner Klosterkirche und wird um 19 Uhr enthüllt.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tanzclub Imperial, Fehrbelliner Straße 131, trifft man sich um 19 Uhr zum Swing-Workshop.

Neustadt – Das Neustädter Haupt- und Landgestüt lädt zum Familienfest unter dem Motto „Fohlenfrühling“ ab 13 Uhr ein. 20 Fohlen haben ihren ersten Auftritt. Ein Showprogramm unterhält mit Fohlentaufe, Fliedertänzern, Steckenpferdrennen, Handwerkskunst und Führungen.

Am Sonnabend präsentiert das Landgestüt in Neustadt seinen vierbeinigen Nachwuchs. Quelle: Björn Schroeder

Neustadt – Auf dem Gelände der Feuerwehr in Neustadt wird ein Maifeuer angezündet. Ab 15 Uhr kann bei Speis und Trank gemütlich geplauscht werden.

Ostprignitz-Ruppin – Offene Gärten und offene Ateliers laden in Ostprignitz-Ruppin zum Schauen ein – siehe www.dieprignitz.de und www.maz-online.de.

Am Sonnabend und Sonntag öffnet auch die Künstlerin Alexandra Weidmann in Banzendorf ihr Atelier für Besucher. Quelle: Regine Buddeke

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Wittstock – Der Knabenchor der Singakademie Frankfurt (Oder) gastiert um 16 Uhr in der Wittstocker St. Marienkirche. Es erklingen Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten und Volkslieder.

Der Frankfurter Knabenchor singt am Sonnabend in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Wustrau – Der 26. Gemeindeleistungsnachweis der Freiwilligen Feuerwehr Fehrbellin wird in Wustrau ausgetragen. Ein Fanfarenzug startet um 9 Uhr am Ortseingang an der Mühle bis zum Sport- und Festplatz, wo dann die Wettkämpfe beginnen.

Zermützel – Der Kremserhof Zermützel lädt gemeinsam mit dem Ornithologen Bernd Ewert zu einer Vogelstimmenwanderung ein. Start ist um 6 Uhr. Danach wird gemeinsam gefrühstückt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0171/1 70 77 27.

Sonntag, der 5. Mai

Alt Daber – Der Aktionstag „Aktiv in der Heide“ sorgt für viel Bewegung – ob mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit oder ohne Walkingstöcke. Gegen 10 Uhr fällt vom Daberturm in Alt Daber der Startschuss für die Tour in die Kyritz-Ruppiner Heide. Anmeldungen werden ab 9.30 Uhr entgegengenommen.

Brunn – Die Kirchengemeinde Wusterhausen feiert ab 10 Uhr einen Festgottesdienst mit dem Wusterhausener Gospelchor in der Kirche von Brunn. Anlass sind die Vereinigung der ehemaligen Kirchengemeinden Wusterhausen, Bantikow, Brunn, Gartow, Metzelthin, Schönberg und Tramnitz zur Evangelischen Kirchengemeinde Wusterhausen und der Abschluss der Außensanierung.

Bartschendorf – Im japanischen Garten von Familie Jochems im Fliederweg 31 in Bartschendorf kann man von 12 bis 18 Uhr bei Tee und Kuchen die Natur genießen. Ab 15 Uhr spielt das Shamisen-Trio Mitsune aus Berlin.

Das Shamisen-Trio Mitsune spielt am Sonntag für den Frühling in Bartschendorf. Quelle: Veranstalter

Gadow – Festliche Bläsermusik mit dem Blasorchester der Kreismusikschule erklingt in der Dorfkirche Gadow. Das Konzert beginnt um 14 Uhr. Danach gibt es Kaffee und Kuchen und auf Wunsch eine Kirchenführung.

Gnewikow – Die Sängerin Gabriele Becker-Paul nimmt ihr Publikum in Gnewikow mit auf eine musikalische Reise. Ab 14 Uhr singt sie Lieder der Genres Klassik, Pop und Musical in der Kirche.

Köpernitz – Zu Bilder und Geschichten lädt das Köpernitzer Kulturgutshaus ein. Um 14.30 Uhr wird die Ausstellung „Fontanes Ruppiner Orte“ mit Fotografien von Jonas Becker eröffnet. Robert Rauh liest danach aus seinem Buch „Fontanes Ruppiner Land“. Der Eintritt ist frei.

Ein Foto von Jonas Becker, einem jungen Fotografen, der den Autor Robert Rauh auf dessen „Neuen Wanderungen“ durch Fontanes Ruppiner Land begleitet hat, am Sonntag in Köpernitz zu sehen. Quelle: Jonas Becker

Kyritz – Zum Auftakt der Kyritzer Kirchenmusiken ist das Berliner Gospelprojekt MO44 in der St.-Marienkirche in Kyritz zu Gast. Die international besetzte Formation präsentiert ab 17 Uhr eine Mischung aus Soul, Funk, Gospel und Pop.

Das Berliner Gospelprojekt „MO44“ tritt am Sonntag in Kyritz auf. Quelle: Michael Hübner

Netzeband – In der Temnitzkirche in Netzeband wird das Kindermusical „Jetzt reicht’s, sprach Gott“ über Noah und die Sintflut aufgeführt. Ab 16.30 Uhr singen und spielen 30 Kinder und Jugendliche des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin.

Neustadt – Der Autor Christian Berg hat ein neues Kinderbuch geschrieben – „Rumpelröschen“. Daraus liest er in Olafs Werkstatt in Neustadt. Die Lesung für Kinder beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Neuruppin – Das Mai- und Hafenfest ab 11 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Das Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße öffnet die Druckwerkstatt von 11 bis 13 Uhr. Der Buchdrucker Horst Frohmüller weiht in die Geheimnisse des Letterndrucks ein.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „Fontane 200/ Auto“ im Neuruppiner Museum, August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Neuruppin – Eine kostenlose Führung mit Erzählungen durch den Neuruppiner Tempelgarten startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Neuruppin – Ronny Heinrich und sein Orchester präsentieren ihr neues Album „Ballsirenen“ in der Neuruppiner Pfarrkirche. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor.

Ronny Heinrich und seine „Oranienburger Schlossmusik“ gastieren am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Vichel – Zu Kaffee und Kultur lädt das Schloss Vichel ein. Das Schlosscafé öffnet um 14 Uhr. Ab 16 Uhr spielt das Ensemble Con Violissimo Werke von Bach, Vivaldi, Telemann und Beethofen.

Con Violissimo vom Musikkonservatorium Rostock musiziert am Sonntag in Vichel. Quelle: Alexander

Wernikow – Folk, Blues und deutsche Liederkunst spielen die Musiker der Band „Handicap“ ab 14 Uhr in der Kirche von Wernikow. Im Anschluss gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Zempow – Im Autokino Zempow beginnt die diesjährige Trödelsaison. Der Kofferraumtrödel ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Angeboten werden Gebrauchtes, regionale Produkte und Handwerk – nur von privat für privat.

Beim Kofferraumtrödel kann am Sonntag in Zempow gestöbert und gefeilscht werden. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline