Neuruppin

Heavy-Metal schallt aus der Garage des fast fertigen Einfamilienhauses am Ortsrand. Es ist früh am Nachmittag im 340-Einwohner-Dorf Karwe, einem Ortsteil von Neuruppin. Putz und Regenrinnen-Fallrohre fehlen noch an dem Gebäude, doch die schwarzen Lackziegel glänzen schon in der Sonne. Vier Männer in Profi-Hosen mit zahlreichen Seitentaschen für Werkzeug werkeln an dem Neubau. Mit einem Besen massiert Tino Pujaneck, 49, Sand in die Fugen des Pflasters, das zur Haustür führt.

Auf die Leute vom Bautrupp hat Pujaneck, Chef eines Sanitär- und Heizungsbetrieb in der Gegend, nicht lange warten müssen: „Ich bin hier aufgewachsen, man kennt sich“, sagt der 49-Jährige. Seine Helfer sind allesamt Handwerker aus dem Ort oder der unmittelbaren Nachbarschaft. Sie schrauben und hämmern gemeinsam an der Zukunft ihrer Heimat. Denn Tino Pujaneck baut nicht für sich selbst. Sein Sohn, ein angehender Tierarzt, soll einziehen. Viele der Bauherren in dieser Neubausiedlung am Dorfrand sind keine 30 Jahre alt. Die meisten kommen aus der Gegend.

Ein Dorf erweitert sich: Karwe, Ortsteil von Neuruppin. Quelle: Ulrich Wangemann

Das ist neu: Die jungen Leute gehen nicht mehr fort, sondern legen ein Bekenntnis zur Region ab, indem sie die älteste Form der Sesshaftwerdung in der Geschichte der Menschheit wählen: Haus mit Garten. Die Jugend von Ostprignitz-Ruppin glaubt wieder an eine Zukunft im Land der Seen, Kraniche und dicken Kirchtürme. Und die Väter-Generation packt gern mit an.

Kaum eine Region Brandenburgs verkörpert das Märkische so in Reinform wie der Nordwesten, die Gegend zwischen Luch und Rheinsberg. Unbestrittener Mittelpunkt: die Fontane-Stadt Neuruppin.

Später als den engeren Berliner Speckgürtel hat das Immobilienfieber diesen Landstrich erfasst, dafür aber umso heftiger. Seit Jahren reißt ein Nachfrage-Mix die Preise für Grund und Boden nach oben: Stadtmüde Berliner wollen sich ihren Traum vom Haus am See erfüllen, gleichzeitig lassen die eingesessenen Familien sich Filetgrundstücke nicht mehr vor der Nase wegschnappen. Diese Konkurrenz zwischen Zugezogenen und Einheimischen heizt den Markt an.

38 Prozent mehr Ausgaben für Immobilien – in einem Jahr

Im Jahr 2020 haben Käufer im Kreis Ostprignitz-Ruppin 38 Prozent mehr Geld für Grundstücke und Wohneigentum ausgegeben als im Vorjahr. Nach Fläche bemessen waren es 32 Prozent mehr.

In seinem Büro im Neuruppiner Landratsamt hat Henry Zunke einen Projektor angeknipst und wirft ein Luftbild an die Wand: Karwe. Am Ortsrand markieren bunte Punkte das neue Eigenheimgebiet. „Das sind alles Bauanträge“, sagt der Chef des Gutachterausschusses im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Nach einem Dreivierteljahr waren alle Parzellen weg.“

Mini-Boom hinterm Schilfgürtel

Ende 2015 rangierten die Quadratmeterpreise noch zwischen 14 und 28 Euro in Karwe, heute sind es 70 bis 90. Mit anderen Worten: Binnen fünf Jahren hat sich der Baulandpreis in dem Dorf, dessen dichten Schilfgürtel Theodor Fontane pries, verdreifacht. Wie kommt das?

„Wir befinden uns in einer günstigen Entfernung zu Berlin“, sagt Gutachter Zunke, der in der Kreisverwaltung das Katasteramt leitet. „Man möchte die Nähe zur Großstadt nicht missen, die Gegend soll attraktiv sein. Wir sind hier in der zweiten, dritten Reihe – doch der Speckgürtel um Berlin ist in vielen Bereichen nicht sehr attraktiv, es ist sehr eng dort geworden.“

Henry Zunke vom Gutachterausschuss Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Ulrich Wangemann

Jede Woche macht Tino Pujaneck eine 28-Kilometer-Radtour um den See, er angelt, paddelt. „Man hat die Natur, einen kleinen Biergarten, eine Badestelle 300 Meter entfernt. Es ist nicht so übervölkert hier“, sagt der Handwerker. Mit übervölkert meint er schon das nahe Neuruppin mit seinen rund 30.000 Einwohnern. Und Berlin? „Selbst wenn ich dort eine Wohnung geschenkt bekäme, würde ich nie hinziehen“, sagt der Unternehmer. In der Großstadt bräuchten die Menschen eine Stunde zur Arbeit mit Bussen und U-Bahnen, erläutert Pujaneck. Auf dem Land führe man eben genauso lang Auto.

Günstiger als in Neuruppin-Zentrum ist es auf dem Dorf immer noch. „Für die 1000 Quadratmeter Grundstück hätten wir in Neuruppin 80.000 Euro mehr bezahlen müssen“, sagt Pujaneck.

Viel Platz ist in Karwe: Tino Pujaneck vor dem Haus für seinen Sohn. Quelle: Ulrich Wangemann

Sven Scheffler werkelt mit auf der Hausbaustelle seines Freundes Tino Pujaneck. Er wohnt seit 21 Jahren in Karwe, nur wenige hundert Meter entfernt. „Ich habe noch nie in meinem Leben Miete bezahlt“, sagt der Elektriker. Eigentum ist ein Lebensgefühl in Karwe, die Unabhängigkeit. Auf dem Land leben traditionell viel mehr Menschen in eigenen Wohnimmobilien als in Städten. Jahrzehntelang waren die Häuser und Grundstücke auf dem Markt wenig wert.

Das hat sich jetzt geändert, Grundbesitz wird auf einmal ein bestimmender Faktor und macht die Landbevölkerung nominal zu teilweise wohlhabenden Leuten. Die begehrtesten Grundstücke am Ufer werden schon lange nicht mehr auf dem Immobilienmarkt gehandelt, sagt Tino Pujaneck. „Am See wird nur noch vererbt. Grund und Boden verkauft man nicht.“

Der Ausverkauf von Grundstücken ist beendet

In den Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung bestimmten vielerorts die Käufer die Preise, sagt Gutacher-Chef Zunke. Als die Dörfer verfielen, die Jugend wegzog, war mancher froh über ein paar Tausend Euro für eine alte Scheune. Doch die Konsolidierung der Mittelschicht, eine zehn Jahre anhaltende Hochkonjunktur, haben das Blatt gewendet. „Man stellt fest, dass es den Leuten hier gar nicht so schlecht geht. In der Stadt sind ganz schön große Autos unterwegs“, sagt Gutachter Zunke, der aus dem Landratsamt den Neuruppiner Straßenverkehr ganz gut im Blick hat. „Dass man hier mal schnell für 30.000 Euro ein Haus bekommt, dafür sind alle Nachbarn viel zu wach und solvent.“ Das sei vor 15 Jahren anders gewesen.

Beliebt bei Ferienhausbesitzern: Die Gegend um Rheinsberg – hier das Schloss. Quelle: Henry Mundt

Dennoch winken die Auswärtigen häufig erfolgreich mit Geld. „Die Leute haben eine abbezahlte Eigentumswohnung in Berlin. Am Wochenende wollen sie dort aber nicht bleiben, sie wollen Rosen schneiden – man kann ja nicht die ganze Zeit Aperol Spritz trinken“, sagt Gutachter Zunke. Die Ostsee sei total überlaufen. Also weiche die Ferienhaus-Szene auf die Seenlandschaft aus.

Auswärtige kaufen Ferienwohnungen – und treiben die Preise

Wie Auswärtige auf den Markt drängen, kann man in Rheinsberg besichtigen. Die Stadt mit dem berühmten Schloss am Wasser zählt mittlerweile 1500 Zweitwohnsitze – bei 4500 Einwohnern in der Kernstadt und 4000 weiteren im Umland. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sieht die Entwicklung mit Sorge: „Die Leute kaufen die Immobilien als Geldanlage, sie sind oft nicht da. Darunter leidet die Lebensqualität.“

Die Entwicklung treibt seltsame Blüten. Im ersten Lockdown wollte der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), Berlinern die Einreise in den Landkreis, also in ihre Ferienobjekte, verweigern – und scheiterte vorm Verwaltungsgericht. Die Episode zeigt: Der Zuzug der Städter bringt das Gefüge in den Orten in Bewegung. Mittlerweile werde mehr als die Hälfte aller Verkäufe mit Auswärtigen abgewickelt, sagt der Rheinsberger Bürgermeister.

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Quelle: Henry Mundt

Die Folgen für die Einheimischen seien teilweise dramatisch, findet Schwochow. „Wer einen ganz normalen Beruf hat, kann es sich nicht mehr leisten, ein Haus zu bauen.“ Binnen zehn Jahren habe sich der Preis für ein Eigenheim in der Stadt verdoppelt.

Andere Städte in der Region haben reagiert. So verkauft Gransee (Oberhavel) kommunalen Baugrund bevorzugt an Einheimische – Vorbild sind bayerische Gemeinden. Der Meistbietende kommt also nicht automatisch zum Zug. Damit Grundstücke nicht zu reinen Spekulationsobjekten verkommen, hat laut Gutachter-Chef Zunke zum Beispiel Kyritz bei einem neuen Bebauungsplan-Verfahren eine klare Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren verfügt. Wer binnen zehn Jahren die Parzelle wieder verkauft, muss den Mehrerlös an die Stadt abzuführen. Auch Wusterhausen und Wittstock agierten ähnlich.

Makler: „Teuer? Hängt sehr von der Perspektive ab“

Dergleichen Bremsschuhe können den Run auf die Immobilien aber nicht aufhalten. Der Neuruppiner Makler Dirk Pospiech, der seit 1990 mit Häusern, Grundstücken und Wohnungen handelt, sagt: „Ich komme gar nicht dazu, einen halbwegs vernünftigen Bestand an neuen Objekten aufzubauen.“ So schnell seien die Liegenschaften verkauft. Ob ein Angebot teuer sei, hänge sehr von der Perspektive ab. „Eine Doppelhaushälfte für 400.000 Euro – ein Potsdamer Paar fand das ganz entspannt“, sagt Pospiech. Die Leute aus der Gegend würden eher sagen: „Ihr spinnt ja!“

In Karwe beendet der Bautrupp die Pause, es gibt viel zu tun. Maler und Anstreicher Carsten Hegemann, der aus dem Dorf stammt, freut sich, wie schön sein Dorf geworden ist, dass der alte Konsum endlich renoviert werden soll, dass an der Kneipe gewerkelt wird. Eines allerdings wurmt ihn: „Hätte ich geahnt, wie die Entwicklung verläuft, hätte ich meine zwei Grundstücke nicht verkauft.“

Von Ulrich Wangemann