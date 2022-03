Blitzermarathon in Prignitz und OPR: Hier lauert heute die Polizei

Perleberg/Neuruppin

Die Polizei in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin beteiligt sich auch in diesem Jahr erneut am landesweiten Speedmarathon. Dieser findet am Donnerstag, 24. März, ganztägig statt – von null bis 24 Uhr – und das im Rahmen einer europaweiten Themenwoche.

Polizei blitzt und lasert in Prignitz und OPR

An diesem Donnerstag wird die Polizei vermehrt Geschwindigkeitskontrollen per Laser oder mobilen Blitzer durchführen. Ute Döpke, Leiterin des Sachbereichs Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium Potsdam, verwies auf die jüngste Verkehrsunfallbilanz.

„61 mal musste Familienangehörigen die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen überbracht werden, vom Tod nach einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter beziehungsweise nicht angepasster Geschwindigkeit“, sagte sie. Das seien 61 Schicksale zu viel.

Diese Messstellen hat die Polizei veröffentlicht

Erneut stünden bei den Tempo-Kontrollen besonders schutzwürdige Örtlichkeiten wie Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheime im Fokus, hieß es. Außerdem würden Unfallschwerpunkte auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf Autobahnen berücksichtigt.

Kräfte der Verkehrspolizei, des Wach- und Wechseldienstes, der Revierpolizei und der Bereitschaftspolizei werden unter anderem an folgenden Standorten die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen: Perleberg, Bad Wilsnacker Straße und Neuruppin, Gildenhaller Allee.

Geschwindigkeit bleibt Unfallursache Nummer eins

Geschwindigkeitsüberschreitungen sind laut Polizei eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle in Brandenburg. Im Jahr 2021 stieg die Anzahl der damit zusammenhängenden Unfälle im Vergleich zum Vorjahr um 721 auf 5.332. Die absolute Anzahl der Verkehrsunfalltoten und der Verletzten ist leicht rückgängig. Trotzdem ist fast jedes zweite Todesopfer im Straßenverkehr auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.

Von MAZonline