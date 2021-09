Bundestagswahl 2021: Das sollten Sie in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin wissen

Neuruppin/Perleberg

Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Dafür liefen auch im Wahlkreis 56, zu dem die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes gehören, die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier noch einmal das Wichtigste zur Wahl:

Wie viele Wahlberechtigte gibt es?

Der Wahlkreis 56 heißt in der Langfassung Prignitz-Ostprignitz-Ruppin-Havelland I, er umfasst 25 Ämter, Städte und Gemeinden und hat etwas mehr als 170 000 Wahlberechtigte. Die Kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin befinden sich komplett im Wahlkreis 56, vom Havelland gehören die Stadt Nauen und die Ämter Friesack, Nennhausen und Rhinow dazu.

Wie viele Wahlbezirke gibt es?

Der Wahlkreis 56 ist in insgesamt 424 Wahlbezirke eingeteilt. Jeder Wahlbezirk hat ein Wahllokal – 56 davon sind Briefwahllokale, denn es gibt mehr als 40 000 Briefwähler zu dieser Bundestagswahl – knapp jeder vierte Wähler hat per Briefwahl abgestimmt.

Wo ist mein Wahllokal?

Das steht auf der Wahlbenachrichtigungskarte – das Wahllokal ist meist am selben Ort wie immer.

Wann kann ich wählen?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 26. September 2021, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Man kann also bis 18 Uhr noch seine Stimme abgeben. Briefwähler können ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen ebenfalls bis 18 Uhr abliefern – bis dahin müssen die Wahlscheine an dem Ort sein, der auf den Briefwahlunterlagen angegeben ist.

Wen kann ich wählen?

Jeder hat zwei Stimmen. Mit der sogenannten Erststimme entscheidet sich der Wähler für einen der zwölf Direktkandidaten. Das sind diesmal: Sebastian Steineke (CDU) aus Neuruppin, Dominik Kaufner (AfD) aus Dallgow-Döberitz, Wiebke Papenbrock (SPD) aus Neuruppin, Anja Mayer (Linke) aus Potsdam, Thomas Essig (FDP) aus Dreetz, Maximilian Kowol (Bündnisgrüne) aus Neuruppin, Corvin Drößler (Die Partei) aus Walsleben, Michael Güldener (Freie Wähler) aus Neuruppin, Stephan Dietzsch (Die Basis) aus Neuhardenberg, Axel Heidkamp (Piraten) aus Oranienburg, Einzelbewerber Norbert Glamann aus Neuruppin, Einzelbewerber Willi Eckelmann aus Rheinsberg.

Hier gibt es am Sonntag Wahlpartys Im Café Tasca des evangelischen Gymnasiums Neuruppin beginnt die parteiübergreifende Wahlparty um 17.30 Uhr. Um 18.30 Uhr gibt es eine Talkrunde, für die der größte Teil der Direktkandidaten sein Kommen zugesagt hat. Die CDU-Wahlparty findet ab 17.30 Uhr im Restaurant „Klosterhof“ in Neuruppin statt. Die SPD trifft sich ab 17.30 Uhr im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum, allerdings ist die Wahlparty parteiintern. Die Linke trifft sich zur Wahlparty um 17.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle an der Schinkelstraße 13 in Neuruppin. Die Wahlparty der Grünen beginnt um 20 Uhr in Rockys Sportsbar an der Regattastraße.

Welche Parteien stehen zur Wahl?

Mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine der in Brandenburg bei dieser Wahl zugelassenen Parteien oder Wählervereinigungen. Das sind diesmal insgesamt 19 an der Zahl: CDU, AfD, SPD, Die Linke, FDP, Grüne, Tierschutzpartei, Die Partei, NPD, DKP, ÖDP, MLPD, die Basis, Die Humanistischen, Piraten, Team Todenhöfer, Unabhängige und Volt. Die Zahl der Zweitstimmen entscheiden darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt. Mit der Erststimme wird aus den zwölf Direktkandidaten derjenige oder diejenige gewählt, die – ganz unabhängig vom Stimmenanteil ihrer Partei – direkt in den Bundestag einzieht.

Wer sitzt in den Wahllokalen?

Über 3300 Wahlhelfer in den Wahlvorständen und den kommunalen Verwaltungen sind im Einsatz, sie sorgen tagsüber für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Urnengänge – indem sie zum Beispiel prüfen, ob ein Wähler im Wählerverzeichnis steht – und zählen ab 18 Uhr die Stimmen aus.

Neue Regel für die Auszählung

Aufgrund einer Veränderung der Bundeswahlordnung dürfen in ganz kleinen Wahllokalen, in denen weniger als 50 Menschen ihre Stimme abgegeben haben, die Stimmzettel nicht mehr vor Ort ausgezählt werden. In diesem Fall muss die versiegelte Wahlurne in ein benachbartes Wahllokal gebracht werden. Dort werden die Stimmzettel beider Wahllokale vermischt, bevor das Auszählen beginnt.

Wie ging die Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 56 aus?

Die meisten Erststimmen bekam Sebastian Steineke von der CDU, er setzte sich mit 30,8 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen SPD-Kandidatin Dagmar Ziegler (23,7 Prozent) durch. Auf Platz 3 folgte Kirsten Tackmann (Linke) mit 17,6 Prozent. Ziegler und Tackmann kamen über ihre Landeslisten trotzdem in den Bundestag, weil ihre Parteien genügend Zweitstimmen und beide Politikerinnen vordere Plätze auf den Landeslisten hatten.

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CDU (29,7 Prozent), die die SPD (21,0 Prozent) deutlich hinter sich ließ. Es folgten AfD mit 18,7 Prozent, Linke mit 16,4 Prozent, FDP mit 5,5 Prozent und die Grünen mit 3,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 56 lag bei 68,3 Prozent und somit deutlich unter dem Landeswert von 73,7 Prozent.

Wo gibt es die Wahlergebnisse?

