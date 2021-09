Bundestagswahl 2021: Hier steigen am Sonntag die Wahlpartys im Wahlkreis 56

Neuruppin/Perleberg

Im Café Tasca des evangelischen Gymnasiums Neuruppin beginnt die parteiübergreifende Wahlparty um 17.30 Uhr. Um 18.30 Uhr gibt es eine Talkrunde, für die der größte Teil der Direktkandidaten sein Kommen zugesagt hat.

Die CDU-Wahlparty findet ab 17 Uhr im Restaurant „Klosterhof“ in der Poststraße in Neuruppin statt.

Die SPD trifft sich ab 17.30 Uhr im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum, allerdings ist die Wahlparty parteiintern.

Die Linke trifft sich zur Wahlparty um 17.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle an der Schinkelstraße 13 in Neuruppin. Außerdem ist eine Wahlparty zur gleichen Zeit im Hotel und Restaurant „Stadt Magdeburg“ in Perleberg geplant.

Die Wahlparty der Grünen beginnt erst um 20 Uhr in Rockys Sportsbar an der Regattastraße.

