Prignitz/Ostprignitz-Ruppin/Havelland

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Wahlkreis 56 in Brandenburg zusammengetragen.

Lesen Sie auch: Alle Informationen zur Bundestagswahl in Brandenburg

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 56?

Der Wahlkreis 56 umfasst die Landkreise Prignitz und Ostprignitz Ruppin sowie vom Landkreis Havelland die Stadt Nauen und die Ämter Friesack (mit den Gemeinden Friesack, Mühlenberge, Paulinenaue, Pessin, Retzow und Wiesenaue), Nennhausen (mit den Gemeinden Kotzen, Märkisch Luch, Nennhausen und Stechow-Ferchesar) und Rhinow (mit den Gemeinden Gollenberg, Großderschau, Havelaue, Kleßen-Görne, Rhinow und Seeblick).

Wann öffnen die Wahllokale im Wahlkreis 56?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 26. September 2021, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben - oder Sie stimmen vorab per Briefwahl ab.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 56?

Hier berichten wir am Wahlabend über die Ergebnisse im Wahlkreis 56 (Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I):

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 56 bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wie haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis 56 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Erststimmen bekam Sebastian Steineke von der CDU, er setzte sich mit 30,8 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen SPD-Kandidatin Dagmar Ziegler (23,7 Prozent) durch. Auf Platz 3 folgte Kirsten Tackmann (Linke) mit 17,6 Prozent. Ziegler und Tackmann kamen über ihre Landeslisten trotzdem in den Bundestag. Corvin Drößler (Die Partei), der auch bei dieser Wahl wieder antritt, landete mit 1,3 Prozent auf dem vorletzten Platz.

Wie haben die Parteien im Wahlkreis 56 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CDU (29,7 Prozent), die die SPD (21,0 Prozent) deutlich hinter sich ließ. Es folgten AfD mit 18,7 Prozent, Linke mit 16,4 Prozent, FDP mit 5,5 Prozent und die Grünen mit 3,6 Prozent.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis 56?

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 56 betrug 68,3 Prozent – und lag damit deutlich unter dem Landeswert von 73,7 Prozent.

Ich möchte Briefwahlunterlagen im Wahlkreis 56 beantragen - wie geht das?

Alle Informationen zur Briefwahl in Brandenburg finden Sie hier.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Parteien kann ich bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 56 wählen?

Sie können Ihre Zweitstimme abgeben für:

CDU

AfD

SPD

Die Linke

FDP

Bündnis 90/Die Grünen

Tierschutzpartei

Die Partei

Freie Wähler

NPD

DKP

ÖDP

MLPD

die Basis

Die Humanisten

Piraten

Team Todenhöfer

Unabhängige

Volt

Von MAZonline