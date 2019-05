Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 24. Mai

Buskow – Tobias Morgenstern und Jansen Folkers musizieren gemeinsam im Bodoni-Vielseithof in Buskow. Ihr Konzert für Akkordeon und Violine beginnt um 19 Uhr.

Tobias Morgenstern und Jansen Folkers geben am Freitag ein Konzert in Buskow. Quelle: Agentur

Lichtenberg – Die Messe Lebensart öffnet auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg ihre Tore. Von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, präsentieren mehr als 100 Aussteller, darunter viele aus der Region, Schönes für Haus und Garten.

Die Messe Lebensart – Freitag bis Sonntag in Lichtenberg bei Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Linum – Treffpunkt zu einer Amphibienwanderung ist der Aussichtsturm des Landschaftsfördervereins am Obergrundkoppelteich im Teichgebiet Linum um 19 Uhr. Anmeldungen sind erbeten unter der Telefonnummer 033055/2 20 99.

Neuruppin – Die Neuruppiner Fontaneschule engagiert sich beim weltweiten Lauf gegen den Hunger im Tschad. Los geht es um 10 Uhr auf dem Sportplatz. Pro gelaufene Runde eines Schülers gibt es einen festgelegten Spendenbeitrag.

Neuruppin – Die Wittstocker Rosenfreunde haben eine neue Rosensorte gezüchtet, die auf den Namen „ Theodor Fontane Rose“ getauft werden soll. Die Rosentaufe beginnt um 13.30 Uhr am Bahnhof West in Neuruppin. Danach wird die Rose mit der Bahn nach Wittstock überführt.

Neuruppin – Für den Umwelt- und Klimaschutz demonstrieren Jugendliche und Erwachsene in Neuruppin. Start ist um 14 Uhr am Schinkelgymnasium. Von dort geht es über die Regatta- und Wichmannstraße zum Schulplatz, wo es gegen 14.45 Uhr eine Zwischenkundgebung geben wird. Danach geht es zum Jugendwohnprojekt Mittendrin, wo zum Abschluss ein Film zum Thema gezeigt wird.

Schüler und Eltern demonstrieren am Freitag wieder für mehr Klimaschutz in Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Die Stadtbibliothek Neuruppin lädt zur Buchpremiere „Wegspur Fontane“, eine Nachlese im Ruppiner Land – Ansichten einer Landschaft ein. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Gymnasium. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 03391/3 55 52 04.

Neuruppin – Der Sänger Sherman Noir singt und spielt Alternativ Rock und Country Rock im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sherman Noir gibt am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Kindertag wird ab 15 Uhr auf dem Spielplatz Röbeler Vorstadt in Wittstock gefeiert. Es gibt eine Hüpfburg, ein Torwandschießen und die Jugendfeuerwehr stellt sich vor. Gegen 17 Uhr steigen 100 Luftballons in den Himmel.

Wusterhausen – „Neues aus dem alten Wusterhausen“ hat der Freizeithistoriker Marco Schimpke im Stadtsaal von Wusterhausen mit Bildern zu berichten. Der Stadtgeschichte-Vortrag beginnt um 19 Uhr.

Sonnabend, der 25. Mai

Damelack – Damelack feiert sein zweites Runddorffest in und an der Kirche. Zum Programm ab 10 Uhr gehören Stände mit Handwerk, Kunst und Trödel, eine Händlermeile, Spiel und Spaß für Kinder, Speis und Trank.

Jabel – Das Café „Grüne Oase“ in Jabel öffnet von 10 bis 18 Uhr seine Türen zum Tag des offenen Garten. Die Besucher können über das 6000 Quadratmeter große Grundstück mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt schlendern oder suchen sich ein idyllisches Plätzchen zum Verweilen.

Karstedtshof – Zu einem Hoffest lädt ab 11 Uhr der Familienbetrieb „Homemade“ in Karstedtshof ein. Es gibt Fleisch vom Grill, Bier vom Fass und Livemusik.

Der Familienbetrieb "Homemade" lädt am Sonnabend zum Hoffest in Karstedtshof. Quelle: Christian Bark

Klosterheide – Der Rosenhof in Klosterheide öffnet seine Pforten und heißt Besucher von 10 bis 14 Uhr willkommen.

Tag des offenen Gartens am Sonnabend im Rosenhof Klosterheide. Quelle: Regine Buddeke

Kränzlin – Regionale Anbieter laden zum Erlebnistag für Gesundheit und Bewusstsein unter dem Motto „Spirit of Neuruppin“ ein. Von 10 bis 21 Uhr gibt es im Kränzliner Schloss Vorträge, Workshops, Musik, Infostände und Schnupper-Behandlungen. (www.spirit-netzwerk.de)

Kyritz – Auf der Kyritzer Festwiese findet das zweite Tuningtreffen statt. Ab 11 Uhr werden bis zu 300 getunte Autos zu sehen sein. Es gibt Speisen und Getränke, eine Händlermeile und ein Showprogramm.

In Kyritz findet am Sonnabend das zweite Tuningtreffen statt. Quelle: privat

Kyritz – Auf dem Kyritzer Marktplatz wird um 13 Uhr die Ausstellung „Die Post in Kyritz“ eröffnet. Ab 14 Uhr lädt der Kyritzer Heimatverein in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 6 zu einer musikalisch-literarischen Reise in die Postkutschenzeit ein.

Kyritz – Zum fröhlichen „Tanzbeinschwingen“ lädt das Kyritzer Kulti von 14 bis 18 Uhr ein. Ein DJ sorgt für die passende Musik, ein Kuchenbuffet steht zur Stärkung bereit. Kartentelefon: 033971/3 29 52.

Die Messe Lebensart – Freitag bis Sonntag auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg. Quelle: Peter Geisler

Lindow – Zum Kurkonzert wird sich auf dem Lindower Marktplatz versammelt. Das Trio „Ulrike und DieBe“ singt und musiziert von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Netzeband – Eine Vogelwanderung startet um 6 Uhr an der Temnitzkirche in Netzeband, geführt vom Naturschützer Bernd Ewert. Es wird empfohlen, ein Fernglas mitzunehmen und wetterangepasste Kleidung zu tragen.

Neuruppin – Die Firma Dreistern Konserven in der Philipp-Oehmigke-Straße 4 in Neuruppin lädt von 10 bis 14 Uhr zum Hoffest ein.

Neuruppin – Marc Miethe aus Berlin bietet um 14 Uhr im Neuruppiner Café Hinterhof, Rudolf-Breitscheid-Straße 38, einen Didgeridoo-Workshop (australisches Musikinstrument) an. Anmeldungen sind erbeten unter 03391/32 56.

Neuruppin – Ein Festumzug unter dem Motto „ Fontane 1819-2019“ setzt sich um 14 Uhr in Neuruppin an der Ecke Karl-Marx-/ Schinkel-Straße bis zum Fontaneplatz in Bewegung. Etwa 400 Darsteller zeigen das Leben von Theodor Fontane in mehr als 20 Bildern. (Foto oben)

Neuruppin – Unter dem Motto „Am Mute hängt der Erfolg“ werden in der Galeria Fontane im alten Kaufhaus Magnet in Neuruppin Fontane-Texte improvisiert. Beginn ist um 18 Uhr.

Neuruppin – Musikschüler aus Neuruppin und Kyritz, der Kammerchor der Evangelischen Schule und der Märkische Jugendchor bringen gemeinsam ein Chor-Orchesterprogramm auf die Bühne. In der Neuruppiner Klosterkirche singen sie ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Märkische Jugendchor singt am Sonnabend in der Klosterkirche Neuruppin. Quelle: privat

Neuruppin – Mit seinem neuen Programm „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ nimmt Herr Schröder sein Publikum mit auf einen therapeutischen Trip durch die Bildungsbrutstätten unserer Zeit. Der Spaß beginnt um 20 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten.

Comedy mit Herrn Schröder – am Sonnabend im Neuruppiner Stadtgarten. Quelle: Agentur

Neustadt – Die Leonard-Cohen-Tribute-Band tritt in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Ab 20 Uhr geben die Musiker bekannte Hits des kanadischen Sängers wie „Lover, lover, lover“, „Chelsea Hotel No.2“, „Bird on a wire“, „Suzanne“ oder „Hallelujah“ zum Besten.

Radensleben – Die Einwohner von Radensleben laden zum Dorftrödel ein. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher von Hof zu Hof schlendern und stöbern.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rohrlack – Ab 14 Uhr wird zu Musik, Kaffee und Kuchen in die Kirche von Rohrlack eingeladen. Es musizieren die Holzbläser der Kammermusikklasse der Kreismusikschule.

Wittstock – Zum Tag der offenen Tür mit Flohmarkt und Kunsthandwerk lädt von 12 bis 16 Uhr der Wittstocker Kindergarten „Rittersporn“, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1, ein. Die Räumlichkeiten können besichtigt werden und es gibt Kaffee, Kuchen und Tee.

Wittstock – Der Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren des Landkreises Ostprignitz-Ruppin findet ab 8 Uhr im Bereich der Stadthalle Wittstock in der Ringstraße statt. Gestartet wird in drei Schwierigkeitsstufen.

Wittstock – Das Kinderevent „Kids-Time“ findet von 10 bis 14 Uhr in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche statt. Es wird zusammen gespielt, gesungen, einer spannenden Geschichte aus der Bibel gelauscht und Mittag gegessen.

Wittstock – Der 39. Wittstocker Gedenk- und Heidelauf steht diesmal ganz im Zeichen der Landesgartenschau. Start ist erstmals um 10 Uhr vom Marktplatz aus. Absolviert werden Distanzen über drei, sechs sowie ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer.

Wittstock – Eine neue Rosensorte wird in Neuruppin auf den Namen „Theodor-Fontane-Rose“ getauft. Anschließend wird sie mit der Bahn nach Wittstock überführt. Gegen 15 Uhr wird sie am Bahnhof in Empfang genommen und in die Blumenhalle auf der Landesgartenschau gebracht.

Eine neu gezüchtete Rose erhält am Sonnabend in Neuruppin den Namen „Theodor Fontane“. Quelle: privat

Wittstock – Schlagerstars singen ab 17 Uhr auf der Laga-Bühne im Wittstocker Amtshof. Zuerst gibt Michelle ein Solokonzert, danach singt Prince Damien, DSDS-Sieger vor drei Jahren. Bereits um 11.30 und 13.30 Uhr sorgt der Rheinsberger Posaunenchor im Friedrich-Ebert-Park für Stimmung. Im wachsenden Garten findet der 21. Landschaftsgärtner-Cup Berlin-Brandenburg statt.

Die Sängerin Michelle singt am Sonnabend auf der Laga-Bühne in Wittstock. Quelle: Universal Music GmbH Sandra Ludewig

Zechow – Die Schlepperfreunde Ruppiner Schweiz versammeln ihre Fans zum Schleppertreffen auf der Festwiese in Zechow. Zum Programm ab 10 Uhr gehören Fahrzeugausstellung, eine große Ausfahrt, Kinderbelustigung und Party, Spaß und Tanz am Abend mit Hemmer Entertainment.

Schleppertreffen – am Sonnabend in Zechow bei Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Sonntag, der 26. Mai

Garz – In der Garzer Kirche singt der Kronenchor Berlin. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Kränzlin – Am Kränzliner Saal starten um 9.45 Uhr die Käfer und Beetle zur Ausfahrt. Die Tour führt über Rheinsberg und Menz – für diejenigen, die sich angemeldet haben.

Die Käfer- und Beetle-Ausfahrt in Kränzlin startet am Sonntag. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Der Schriftsteller Theodor Fontane macht immer wieder deutlich, dass es das echte Leben außerhalb seiner Texte gibt, eine Ausstellung über ihn lässt Dinge ununtersucht, ungesagt oder unverständlich. Im Neuruppiner Museum können Besucher bei einem Speed-Dating mit Fontane-Experten ab 14 Uhr Fragen stellen.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „ Fontane 200/ Auto“ im Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Leitausstellung Fontane.200 im Museum Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Der Möhringchor singt ab 17 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche, begleitet von den Solistinnen Sylke Eichhorn und Franziska Schneider und Juliane Felsch-Grunow an der Orgel. Das Benefizkonzert zugunsten der Orgelsanierung moderiert Annely Fiebelkorn.

Armin Jungbluth dirigiert am Sonntag ein letztes Mal den Möhringchor in der Neuruppiner Klosterkirche. Quelle: Veranstalter

Neustadt – Der Kabarettist Stefan Waghubinger ist in Olafs Werkstatt in Neustadt zu Gast. Er ulkt ab 15 Uhr in der Robert-Koch-Straße 47.

Rheinsberg – Bischof Dr. Markus Dröge wird um 10.15 Uhr in der Evangelischen Kirche Rheinsberg die Predigt im Gottesdienst zum Auftakt der Predigtreihe zu Fontane halten.

Rheinsberg – Zu „Junge Kammermusik von Trio bis Quartett“ wird ins Rheinsberger Schlosstheater eingeladen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sewekow – „Plattdüütsch in uns Kirch“ heißt es um 15 Uhr in der Sewekower Dorfkirche. Bei Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz sind alle eingeladen, plattdüütsche Texte vorzutragen.

Wittstock – Musikschüler aus Neuruppin und Kyritz, der Kammerchor der Evangelischen Schule und der Märkische Jugendchor bringen gemeinsam ein Chor-Orchesterprogramm auf die Bühne. In der Wittstocker Marienkirche singen sie ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

