Immer noch zu viele Touristen in der Region? Auf jeden Fall, sagen die Bürgermeister von Fürstenberg und Rheinsberg und fordern schärfere Regeln. Die Kreisverwaltungen in Oranienburg und Rathenow wollen diese genauso wenig wie die Landesregierung in Potsdam. Und der Landrat von Ostprignitz-Ruppin? Er hält weiter an seinem höchst umstrittenen Touristen-Einreiseverbot, das eine strengere Gangart vorgibt als überall sonst im Land. Auch wenn er es nun aufhebt.