Neuruppin

Als „beste Corona-Quarantäne“ preist eine Vermieterin ihr Ferienhaus auf der Vermittlungsplattform Airbnb an. Am Ende will sie ihr Domizil in dörflicher Lage derzeit aber doch lieber nicht Gästen überlassen.

Ihr Haus liege gerade noch in Ostprignitz-Ruppin, teilt sie auf eine Miet-Anfrage mit. Und schiebt als Erklärung nach: „Dieser Landkreis Brandenburgs hat ein Einreiseverbot für Touristen bis 19. April verhängt.“

Viele berufen sich auf die Verordnung in Ostprignitz-Ruppin

Den Hinweis auf die härtere Gangart des Kreises im Vergleich zu seinen Nachbarn und dem Land insgesamt bei touristischen Reisen in der Coronakrise ist kein Einzelfall. Vielmehr ist er bei einer Stichprobe von fast allen Vermietern in der Region zwischen Heiligengrabe und Rheinsberg und Freyenstein und Fehrbellin zu hören. Niemand beruft sich auf die Landesverordnung, die ebenfalls die touristische Beherbergung untersagt.

Für den Test, ob sich die Betriebe an die Verbote halten, hat die MAZ insgesamt 30 verdeckte Anfragen gestellt. 15 davon in Ostprignitz-Ruppin, 15 im sonstigen Land Brandenburg.

Es ging darum, ob die Vermieter ihr Haus oder ihre Wohnung an eine Familie für einen mehrtägigen Aufenthalt in den Osterferien gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. 28 Anfragen wurden dabei beantwortet; zwei Vermieter haben sich nicht zurückgemeldet.

Fast nur Absagen im Ruppiner Land

In Ostprignitz-Ruppin gab es fast ausschließlich Absagen. Nur ein einziger Vermieter wollte einen Deal einfädeln, als er sah, dass die Anfrage aus dem Raum Ostprignitz-Ruppin kam. Schließlich dürfen sich Personen innerhalb des Landkreises frei bewegen. Vorher meinte er, dass Touristen offiziell nicht einmal in die Region einreisen dürfen.

Ganz geheuer war ihm die Vermietungsgeschichte während der Coronakrise am Ende wohl aber nicht. Denn er versuchte, das Geschäft außerhalb der Plattform in Wege zu leiten, die sich offiziell für die Eindämmung der Pandemie einsetzt und finanzielle Entschädigungen für Stornierungen anbietet.

Fünf Zusagen im sonstigen Land Brandenburg

Außerhalb des Landkreises, das mit seinen besonders strengen Reiseeinschränkungen mittlerweile bundesweit in den Schlagzeilen steht, sind die Vermieter deutlich lockerer. Egal in welcher Ecke des Landes Brandenburg. Gleich fünf von 14 luden die angebliche Familie ohne Wenn und Aber ein, bei ihnen die Osterferien zu verbringen. Zwei Gastgeber waren zuerst für eine Buchung offen, recherchierten dann aber noch einmal und sagten ab.

Das Land kritisierte in der vergangenen Woche harsch den Sonderweg in Ostprignitz-Ruppin. Der Landkreis OPR hat eine Allgemeinverfügung erlassen, der nach die Einreise in die Region für touristische Zwecke untersagt ist und die nun aufgehoben wird. Die Potsdamer Regierung meinte aber, die vom Land aufgestellten Regeln und Appelle würden reichen, um Urlauber fernzuhalten.

Vermieter verunsichert

„Dass ich mein Haus nicht weitervermieten darf, war mir nicht klar“, sagt indes einer der angefragten Ferienhausbesitzern aus dem Nicht-OPR-Raum gegenüber der MAZ, der die Buchungsanfrage bestätigt hat. Er habe angenommen, dass das für Hotels oder Pensionen nicht aber für Feriendomizile gelten würde.

Zumal nicht solche wie seines, in Alleinlage im Wald. „Meine Gäste können dort doch niemanden anstecken.“ Aus seiner Sicht habe das Land bis jetzt nicht deutlich kommuniziert, dass das verboten ist. Und auch die Anfragen seien nicht völlig abgeflaut.

Klarheit dank Sonderregelung

Erst seitdem der Landkreis seine Grenzen durch die Sonderregelung dicht gemacht, sei ihr klar, dass sie in ihrer Unterkunft keine Urlauber mehr aufnehmen kann, sagt eine Ferienhausvermieterin aus dem Ruppiner Raum. „Vorher dachte ich: Berliner, die nur ein paar Kilometer anreisen müssen, sind nicht das große Risiko.“ Nun wisse sie, dass sie jede Anfrage strikt ablehnen muss.

Für eine andere Vermieterin aus Ostprignitz-Ruppin sind die Verhaltensregeln in der Coronakrise schon lange klar – auch ohne den Sonderweg ihres Landkreises. Sie findet die Allgemeinverfügung dennoch „abschreckend“. Allerdings in einer anderen Weise.

„Übers Ziel hinausgeschossen“

Sie findet, dass dieser Weg zu Fremdenfeindlichkeit und Denunziationen führt. Diese habe sie auch schon erlebt. Die Abschottung, die „eine hässliche Fratze“ der Region zum Vorschein bringe, findet sie zudem „egoistisch“ – und gefährlich. „Wir riskieren damit, dass Berlin für uns die Grenzen schließt.“ Und das könnte sich zum Beispiel bei schwierigen Erkrankungen rächen, bei denen der Rettungshubschrauber in die Hauptstadt fliegen muss.

Die Regelungen der Regierungen – ob auf Bundes- oder Landesebene – seien ausreichend. Und die meisten Menschen zeigen auch, dass sie auf dieser Basis eigenverantwortlich handeln können. „Reisen zu touristischen Zwecken ist derzeit verkehrt. Punkt. Aber die Grenzen zu schließen, ist völlig übers Ziel hinausgeschossen.“

Von Celina Aniol