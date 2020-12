Kyritz

Das Finanzamt in Kyritz ist seit Mittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen. Als Grund nennt die Behördenleitung die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Das Finanzamt setze seine Arbeit aber fort, heißt es weiter. Die Mitarbeiter seien zu den üblichen Sprechzeiten telefonisch (033971/65-0) zu erreichen oder auch per Post, Telefax oder E-Mail (poststelle.fa-kyritz@fa.brandenburg.de).

Behördenpause ab Heiligabend

Allerdings geht das Finanzamt von Donnerstag, dem 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, den 1. Januar, in die Weihnachtspause und ist in dieser Zeit telefonisch nicht zu erreichen.

Die Schließung für Besucher betrifft nicht nur Kyritz, sondern alle Einrichtungen des brandenburgischen Finanzministeriums – also beispielsweise auch die Service- und Informationsstelle des Finanzamtes Kyritz in Pritz­walk sowie die Vor-Ort-Service-Stellen in Neuruppin und Perleberg.

Ministerium empfiehlt Internetportal

Als weitere Schutzmaßnahme werden die Finanzämter vorerst auch ihre Außendiensttätigkeiten, wie beispielsweise Betriebsprüfungen, auf solche Angelegenheiten reduzieren, die ohne persönliche Kontakte zu erledigen sind.

Abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen werde man im neuen Jahr über die Wiedereröffnung entscheiden, teilt das Finanzministerium mit. Es empfiehlt allen Steuerzahlern zugleich, elektronische Kommunikationsformen wie den Internetdienst „Mein Elster“ unter www.elster.de zu nutzen.

