Kyritz

Nach einer mehrtägigen Pause aus Mangel an Impfstoff herrschte am Mittwoch im Kyritzer Covid-19-Impfzentrum wieder reger Betrieb. Erstmals wurde in der Einrichtung das Serum des Herstellers Astrazeneca verabreicht.

Das hatten die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und das Gesundheitsministerium Ende vergangener Woche auch so angekündigt. Da dieser Impfstoff für Kinder und für alte Menschen als noch nicht ausreichend getestet gilt, richtete sich das aktuelle Angebot zuallererst an das Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Rettungsdiensten.

Vor allem Medizinpersonal sollte in Kyritz antreten

Grundlage dafür sei Paragraf 2 der Coronavirus-Impfverordnung, hieß es in der Mitteilung. Die entsprechende Berechtigung sei durch den Arbeitgeber zu bescheinigen. Für konkrete Terminvereinbarungen wurde eine spezielle, landesweite Telefonnummer eingerichtet.

„Es rufen sehr viele an, Hunderte“, versicherte der Sprecher des Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse am Mittwoch auf Nachfrage. In Kyritz lief das Impfen am Mittwochvormittag aber ruhig an. Einzeln oder in kleinen Grüppchen trudelten die Interessenten am Impfzentrum ein, um nach Vorlage ihrer Papiere Einlass zu erhalten.

Für die landesweit elf Impfzentren standen zu Beginn der Aktion 21 600 Dosen des Astra-Zeneca-Serums bereit. Am heutigen Donnerstag wird die Lieferung weiterer 21 600 Dosen erwartet. In der Summe macht das fast 4000 Impfungen pro Zentrum. Kyritz könnte bei Vollauslastung rund 400 am Tag schaffen. Zumindest beim gestrigen Start lief das Impfzentrum aber nur auf halber Kraft. Offenbar mangelte es auf die Schnelle an ausreichend Impfwilligen aus den berechtigten Gruppen. „Wir gehen davon aus, dass sich das erst mal rumsprechen muss“, sagte Gabriel Hesse.

Offenbar mehr Impfstoff als Interesse

Dass das Astra-Zeneca-Serum einen schlechteren Ruf genießt als das anderer Hersteller, will der Sprecher des Gesundheitsministeriums nicht gelten lassen. „Eine Wirksamkeit von 70 Prozent ist ein sehr guter Wert“, betonte Hesse. Selbst wenn es damit trotzdem zu einer Infektion kommen sollte, gewährleiste die Impfung in jedem Falle einen milden Verlauf und hohe Überlebenschancen.

Momentan sei der Impfstoff der beste verfügbare Schutz für Mitarbeiter der besonders gefährdeten Bereiche in Medizin und Pflege. „Wir können den Beschäftigten jetzt dieses Angebot machen“, sagte Hesse. „Danach werden wir auch die nächsten Berufsgruppen der höheren Prioritäten in den Blick nehmen.“

Zumindest diese Aussage wurde am Mittwoch in Kyritz von der Realität überholt. Neben Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich erhielten beispielsweise auch schon Polizisten, Feuerwehrleute und Verwaltungsbeschäftigte die erste der vorgeschriebenen zwei Injektionen – obwohl sie laut Impfverordnung erst weiter unten auf der Prioritätenliste stehen.

Kurzfristiges Angebot vom OPR-Landrat

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke geht davon aus, dass damit trotz zunächst verhaltener Nachfrage aus den höchsten Prioritätsgruppen die kontinuierliche Auslastung des Impfzentrums gewährleistet werden sollte. Der Landkreis habe dem Rathaus jedenfalls ein entsprechendes Angebot unterbreitet, dies gilt nur bis 26. Februar. „Das war eine ganz kurzfristige Reaktion. Die anderen Verwaltungen des Landkreises wurden auch angesprochen.“ In ihrem Hause habe man das zuerst an Mitarbeiter von Schulen und Kitas, Außendienstmitarbeiter und Feuerwehrleute weitergegeben. „Wenn so ein Angebot kommt, kann ich meinen Mitarbeitern diesen Schutz ja nicht vorenthalten“, sagte Nora Görke.

Das sah man offenbar auch an anderen Stellen im Landkreis so. Im Laufe des Mittwochs füllte sich das Impfzentrum zusehends – bis sich schließlich sogar vor dem Haus lange Warteschlangen bildeten. Aller Voraussicht nach wird sich die Nachfrage in den nächsten Tagen noch fortsetzen. Am Donnerstag und Freitag sollen wie am Mittwoch knapp 300 Dosen verimpft werden, sagte Ronny Sattelmair, Chef des DRK in Neuruppin. Das DRK kümmert sich in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung um das Impfzentrum in Kyritz.

Infektionszahlen sinken weiter

Indes sinkt im Landkreis weiter die Zahl der Neuinfektionen. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Mittwoch lediglich acht neue Corona-Fälle, aber auch zwei weitere Todesfälle, die auf eine Covid-19-Erkrankung zurückgehen. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie 140 Corona-Tote in Ostprignitz-Ruppin.

Aktuell werden 35 Menschen in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, elf davon auf Intensivstationen. Fünf Patienten müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 275 gesunken. Zum Vergleich: Am 3. Februar, als das Kyritzer Impfzentrum startete, waren es noch 798 aktive Fälle.

Inzidenzwert fällt unter 50

Die meisten Infektionen gibt es weiterhin in Neuruppin (117), gefolgt von Wittstock (41), der Gemeinde Fehrbellin (21) und dem Amt Lindow (20). Im Amt Temnitz sind derzeit 17 Corona-Fälle registriert, in Kyritz 14, in Rheinsberg 13, in der Gemeinde Wusterhausen zwölf, im Amt Neustadt elf und in der Gemeinde Heiligengrabe neun.

Der Corona-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut dem Landesgesundheitsamt bei 44,5. Geringere Werte haben lediglich Frankfurt (Oder) mit 32,9 und Potsdam (31,1). Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt liegt der Inzidenzwert im Landkreis bei 54,6.

Von Alexander Beckmannund Andreas Vogel