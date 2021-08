Corona: Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin steigt sprunghaft

Neuruppin

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende sprunghaft gestiegen: Dem Gesundheitsamt wurden acht Neuinfektionen gemeldet – alle am Samstag. Fünf der Fälle stehen laut Mitteilung der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen im Hort Kleeblatt in Neuruppin.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle im Landkreis, die dem Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gemeldet wurden, liegt somit bei 4316. Als genesen gelten unverändert 4120 Menschen. Derzeit gibt es 22 aktive Infektionen in Ostprignitz-Ruppin.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde am Samstag vom Landesamt für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut mit 18,2 angegeben. Am Donnerstag war eine Inzidenz von 7,1 gemeldet worden.

Von MAZonline