Neuruppin

Auch an diesem Wochenende ist die Zahl der neuen bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestiegen. Seit Freitag sind 17 weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Sonntagnachmittag mit.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankungen seit dem Beginn der Pandemie im Landkreis auf 411. Davon gelten 240 Menschen inzwischen als genesen. Insgesamt neun Menschen müssen derzeit in Kliniken behandelt werden, davon fünf intensiv.

Zwei neue Fälle am Evangelischen Gymnasium

Bei den Neuinfektionen gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung teilweise Verbindungen zu bereits bekannten Fällen. So etwa am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin: Zwei Schüler, die sich bereits in Quarantäne befanden, wurden inzwischen positiv getestet.

Das gilt auch für einen Schüler oder eine Schülerin der Puschkin-Oberschule in Neuruppin, die sich ebenfalls vorsorglich in häuslicher Isolation befand. Außerdem wurde eine Person aus dem Amt Temnitz, in deren Familie Menschen erkrankt waren, positiv auf das Virus getestet.

Viele Schüler müssen in Quarantäne

In Kyritz ist eine weitere Lehrkraft der Lindenschule positiv getestet worden. Schulleitung und Eltern seien informiert worden. Betroffen sind zunächst die Schüler des siebten Jahrgangs, so Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Ebenfalls positiv getestet wurde ein Schüler oder eine Schülerin der Grundschule in Blumenthal in der Gemeinde Heiligengrabe. Dort müssen Schüler der vierten Jahrgangsstufe in Quarantäne.

Zwei Infizierte in einer Kinderarztpraxis

Ein weiterer Fall wurde aus Wusterhausen gemeldet: Dort haben sich zwei Beschäftigte einer Kinderarztpraxis mit dem Virus infiziert. Das Gesundheitsamt des Kreises sei dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln – wie auch im Fall einer Neuinfektion in einer Kita in Wittstock. Dort ist eine Erzieherin oder ein Erzieher positiv getestet worden.

Positive Testergebnisse liegen auch für zwei Personen aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Wusterhausen vor. Die jeweiligen Kontaktpersonen konnten in diesem Fall bereits ermittelt und in Quarantäne geschickt werden, so Kreissprecher von Uleniecki.

Gesundheitsamt forscht nach Kontakpersonen

Die weiteren sechs Neuinfektionen verteilen sich auf jeweils zwei Personen aus den Bereichen Kyritz und Rheinsberg sowie jeweils eine Person aus dem Amt Temnitz und aus Neuruppin. In allen Fällen ist das Gesundheitsamt noch dabei, die Kontakte zu ermitteln.

Von MAZonline