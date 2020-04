Das Touristenverbot in Ostprignitz-Ruppin schlägt hohe Wellen. Die MAZ will wissen, ob die schärfere Gangart im Ruppiner Land etwas gebracht und die Ferienhausvermieter von Buchungsbestätigungen eher abgehalten hat. Das Test-Ergebnis: In der Region um Neuruppin war kaum eine Unterkunft zu bekommen – sonst im Land aber schon.