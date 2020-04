Ostprignitz-Ruppin: Telefon gegen Einsamkeit

Neuruppin

Einsamkeit ist ein zunehmender Problem. Wochenlang zu Hause eingeschlossen zu sein, oft ohne Partner oder andere Angehörige; das Osterfest allein verbringen zu müssen, vielleicht ohne irgendein Gespräch mit jemande anderem – für viele Senioren ist das in Corona-Zeiten gerade Realität.

Dutzende Anrufe bekommt Sigrid Schumacher, die Chefin des Kreisseniorenbeirates, jede Woche. Die Leute wollen alles möglich wissen, suchen Unterstützung und Rat. „Viele Senioren wollen sich auch bedanken für die viele Hilfe, die sie gerade bekommt“, sagt Schumacher, die auch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm im Amt Neustadt ist. Oft kann Sigrid Schumacher helfen.

Anzeige

Aber es gab in den vergangenen Tagen auch immer öfter andere Anrufe. „Bei manchen musste ich erst einmal gar nicht, was die Leute eigentlich wollen“, sagt die 63-jährige Fachfrau in Seniorenfragen. Manche Anrufer konnten ihr Anlieger gar nicht genau in Worte fassen. Oder es war ihnen unangenehm auszusprechen, was sie eigentlich bewegte.

Weitere MAZ+ Artikel

Sigrid Schumacher aus Lohm ist Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, Seniorenbeauftragte des Landkreises und ehrenamtliche Bürgermeisterin in ihrer Gemeinde. Quelle: Alexander Beckmann

„Erst nach und nach bin ich dahintergekommen“, sagt Sigrid Schumacher: „Die Leute haben einfach einen Gesprächspartner gesucht, jemanden, der mit ihnen redet. Ostern war sehr lang.“ Sich austauschen, eine andere Stimme hören. Auch das ist jetzt sehr wichtig.

Die Erkenntnis hat sie sehr bewegt. Sehr, dass sie sofort alle Mitglieder des Seniorenbeirates im gesamten Landkreises angerufen und um deren Hilfe gebeten hat. Gemeinsam stellen sie eine Art kreisweites Sorgentelefon auf die Beine.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

15 Frauen und Männer hat sie gefunden, die mitmachen. „Fast alle haben sofort zugesagt“, sagt Sigrid Schumacher.

Senioren sollen in Corona-Zeiten zu Hause bleiben – helfen wollen viele trotzdem

Die meisten Mitglieder des Seniorenbeirates sind selbst im Rentenalter. In Zeiten der Corona-Gefahr sollen sie das Haus möglichst nicht verlassen, um jedes Risiko einer Ansteckung zu vermeiden.

Diese Menschen hören gerne zu: In allen Regionen des Kreises gibt es jetzt Frauen und Männer, die jeder anrufen kann, der einfach mal wieder mit jemandem reden möchte: Neuruppin: Hannelore Gussmann 0171/7 12 34 66, Barbara Kernchen 03391/50 43 06 Alt Ruppin: Heidemarie Ahlers 03391/7 49 72 Altkreis Kyritz ( Kyritz und Wusterhausen mit Ortsteilen, Amt Neustadt): Sigrid Schumacher 0176/61 49 06 16, Hannelore Rose 0151/15 34 23 07, Thekla Köppen 0173 / 5 94 61 20, Bärbel Kleybrink 0152/54 22 35 36, Alfons Zeh 0152/26 89 31 31 Heiligengrabe: Klaus Krüger 033965/4 01 58, Frau Öz 033984/50 98 99 Amt Temnitz: Regina Bäker 0152/08 54 98 08 Wittstock: Walter Trost 0173/6 13 69 64, Rena Lemke 0172/3 93 51 51 Rheinsberg: Hans-Peter Dargenroth 0152/25 23 14 76 Kleinzerlang und Großzerlang: Wolfgang Flemming 0162/64 26 29 78 Fehrbellin: Sigrid Schumacher 0176/61 49 06 16 Amt Lindow: Sigrid Schumacher 0176/61 49 06 16

„Wir gehören nun mal zur Risikogruppe und können nicht aktiv mithelfen wie viele andere“, sagt de Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates: „Wir haben uns deshalb bereiterklärt, unsere Telefonnummer anzugeben. Alle, die Lust haben oder die einfach mal eine nette Stimme hören wollen, können anrufen“, sagt Sigrid Schumacher.

Für fast alle Regionen des Landkreises hat sie Ansprechpartner gefunden, Frauen und dabei und auch Männer. Anrufe aus dem Fehrbelliner und Lindower Raum übernimmt Schumacher selbst. Aber grundsätzlich kann sich jeder auch bei einem Ansprechpartner aus einer anderen Gemeinde wenden. Zuhören können alle.

Lesen Sie auch:

Von Reyk Grunow