Neuruppin

Die Anfang August vom Land verkündete Corona-Teststrategie kann zumindest in Ostprignitz-Ruppin nicht wie gewünscht umgesetzt werden: Denn an zwei der drei ausgesuchten Testschulen im Landkreis gibt es gravierende Probleme. Das hat Conrad Gimpel vom Staatlichen Schulamt in Neuruppin auf MAZ-Anfrage eingeräumt.

Demnach konnten sowohl an der Kyritzer Carl-Diercke-Schule als auch an der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt (Dosse) mehrere Lehrer und Schüler die angestebten Tests nicht absolvieren. Über die Gründe dafür wird derzeit heftig hinter den Kulissen gestritten. Das Schulamt revidierte am Mittwoch eine erste Aussage vom Dienstag, wonach die Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD), die die Tests in den beiden Schulen angeboten hatte, sich trotz Nachfrage nicht gemeldet hätte.

Anzeige

Erhebliche Informationsdefizite im Schulamt?

„Es gibt erhebliche Informationsdefizite im Schulamt“, sagte am Mittwoch Susanne Rost, die Leiterin der OGD. Das Unternehmen ist eine Tochter der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin. Rost betonte, dass sich die OGD bereits seit Ende Juli darum bemüht, die gewünschten Corona-Tests an den ausgewählten Kitas und Schulen in der Region zu bündeln, damit nicht jeder Einzelne dafür seinen Hausarzt aufsuchen muss. Das Land und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hatten am 27. Juli die freiwilligen Corona-Untersuchungen beschlossen. Durch die Stichproben bei den Kindern und Schülern sollen Erkenntnisse zur „Übertragungsdynamik“ des Virus gewonnen werden, sagt Ulrike Grönefeld vom Potsdamer Bildungsministerium.

Weitere MAZ+ Artikel

Zugleich werden allen Erziehern und Lehrern in Brandenburg bis zu sechs kostenlose Corona-Tests angeboten. Damit sollten Infektionen frühzeitig erkannt und deren Verbreitung möglichst schnell gestoppt werden können. In Ostprignitz-Ruppin ist diese Strategie bisher nicht aufgegangen: Allein an der Kyritzer Diercke-Schule sind bereits die Termine für drei der sechs Tests für die Lehrkräfte verstrichen, ohne dass bisher ein Pädagoge getestet wurde. Ähnlich sieht es bei der Homburg-Schule in Neustadt aus. Nach MAZ-Informationen haben deshalb viele Lehrkräfte keine Lust mehr, an diesen Tests teilzunehmen.

OGD-Chefin: Da geht ganz viel durcheinander

OGD-Chefin Rost kann das nachvollziehen – auch weil die Lehrer für die Corona-Tests einen sogenannten Laborschein von ihrem Hausarzt benötigen. Viele Hausärzte weigerten sich aber, diesen Schein auszustellen. Ohne Schein kann die OGD aber nicht testen. „Da geht ganz viel durcheinander“, sagt Rost.

Sie verweist darauf, dass die OGD vor gut einem Monat Unterstützung für die freiwilligen Corona-Tests an den drei Testschulen in Ostprignitz-Ruppin angeboten hat. Geholfen hat das offenbar aber nicht.

Knapp 100 Lehrer getestet

Trotz dieser Probleme hat die Klinik-Tochter OGD inzwischen knapp 100 Pädagogen vor Ort getestet. Allerdings handelt es sich dabei um Lehrkräfte, die aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören und sich deshalb zuvor beim Staatlichen Schulamt einen Berechtigungsschein für Corona-Tests geholt hatten. „Wir sind Dienstleister und werden aktiv, wenn die vom Land vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind“, betonte Rost.

Unklar blieb am Mittwoch, welches die dritte Corona-Testschule in Ostprignitz-Ruppin ist, in der er es offenbar keine Probleme mit den freiwilligen Untersuchungen auf das Virus gibt. Die OGD weiß das nicht, und das Bildungsministerium wollte es nicht verraten.

Mitte August war bekannt geworden, dass es auch bei den Corona-Tests in den Kitas in Ostprignitz-Ruppin Probleme gibt – weil die Eltern mit ihren Kinden den Hausarzt fragen müssen, ob dieser den Test übernimmt.

Von Andreas Vogel