Trotz erhöhter Einsatzzahl: Polizei bittet weiter um Hinweise auf Verstoß gegen Coronaregeln

Die Polizei in Ostprignitz-Ruppin hat arbeitsreiche Tage hinter sich. „Die Zahl der Einsätze war höher als am Wochenende davor“, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf MAZ-Anfrage. Dabei ging es oftmals um die Corona-bedingte Eindämmungsverordnung. Erst in der Nacht zu Montag trafen Beamte zwei Gäste in einer Neuruppiner Wohnung an, in der sie nicht wohnhaft waren.

Mit einem Platzverweis kamen vier Männer davon, die in Wusterhausen ein Lagerfeuer gemacht hatten. Auch am Kleinen Linowsee erteilten Beamten einen solchen Verweis, da sich dort 20 Menschen aufhielten. Ausfallend wurden zwei Männer und eine Frau bei einer Kontrolle am Neuruppiner Schulplatz. Dem Platzverweis kamen sie zwar nach, jedoch erwartet sie nun ein Verfahren wegen Beleidigung.

Vermehrt Hinweise auf Verstöße

Doch nicht nur deshalb waren die Polizisten in den vergangenen Tagen gefordert. „Es gehen derzeit mehr Hinweise auf Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung ein“, erklärt Ariane Feierbach.

Von den 28 Einsätzen, die die Polizei allein von Freitagmorgen bis Sonntagmittag im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen durchführte, konnte bei 15 der Verdacht allerdings nicht bestätigt werden.

Warum das so ist, erklärt Ariane Feierbach: „Man sieht ja manchmal nicht, wer zusammengehört, etwa bei Familien mit Kindern in der Pubertät.“ Hinzu kämen Einsätze, bei denen niemand mehr angetroffen wurde. „Wenn etwa gemeldet wurde, dass sich Leute auf einem Spielplatz aufhalten, diese dann aber nicht mehr vor Ort sind, wenn wir eintreffen“, so Ariane Feierbach.

Schutz der Allgemeinheit ist wichtig

Im Grunde sei es gut, dass Bürger sich und andere schützen und die Zahl der Infizierten niedrig halten wollen. „Wer sich bemüht, die Regeln einzuhalten und dann feststellt, dass andere das nicht tun, wendet sich an uns.“

Jeder müsse mithelfen, die Allgemeinheit zu schützen. Immerhin gebe es auch begründete Hinweise, etwa wenn sich Menschen in einer Gaststätte aufhalten, ein ganz klarer Verstoß gegen die derzeitigen Corona-Verordnungen.

Derzeit ebenfalls gesperrt: Spielplätze wie jener in der Neuruppiner Otto-Grotewohl-Straße. Quelle: Henry Mundt

Allerdings bemerke man auch, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten nun auf einer anderen Ebene ausgetragen würden. „Ja, es gibt Denunziantentum“, sagt sie. Dies sei allerdings eher die Ausnahme und „kein großes Problem“, so die Polizeisprecherin.

Doch was, wenn ein Hinweis durchaus begründet ist? Wie weit kann die Polizei gehen, um diesen nachzugehen? Wird beispielsweise gemeldet, dass sich im Haus des Nachbarns zu viele Personen aufhalten, die nicht zum Haushalt gehören, können die Beamten die Wohnung betreten.

Polizei ist derzeit gut aufgestellt

Die von den Bürgern eingehenden Hinweise kämen zu den ohnehin vorgenommenen Einsätzen noch dazu, so Ariane Feierbach. Damit sind die Beamten gut gefordert. An die Kapazitätsgrenzen kommen sie derzeit aber nicht, erklärt sie. „Die Polizeibeamten werden der Lage entsprechend eingeteilt, dadurch sind immer ausreichend Beamte im Dienst.“

Doch wie schützen sich die Polizisten selbst vor einer Ansteckung? „Wir haben derzeit ausreichend Schutzartikel vorrätig, die wird bei Bedarf verwenden“, so Stefanie Klaus vom Landespolizeipräsidium. In ganz Brandenburg habe man am Wochenende 477 Einsätze im Zusammenhang von Corona verzeichnet. Dennoch betont sie: „Der ganz große Teil der Bevölkerung hat sich mit der Eindämmungsverordnung arrangiert“.

Von Johanna Apel