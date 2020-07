Neuruppin

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es zwei neue Corona-Fälle. Wie Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) bei einem Pressegespräch am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Rückkehrer aus einem Risikogebiet. Sie waren nach ihrer Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärte er.

Die beiden Rückkehrer gehören demnach zu einem Hausstand. Aktuell befinden sie sich in häuslicher Isolation, außerdem finden Umfeldermittlungen statt. „Wir hoffen, dass wir damit vorankommen und keine weiteren Fälle dazukommen“, so der Landrat.

Anzeige

Robert-Koch-Institut listet Risikogebiete

Im Falle einer Rückkehr aus einem Risikogebiet müsse der Reiseweg analysiert werden, zudem werden das Gesundheitsamt sowie das Robert-Koch-Institut informiert. Wie Ralf Reinhardt mitteilte, besteht derzeit für jeden, der aus einem Risikogebiet zurückkehrt, eine Meldeverpflichtung. Schon am Flughafen würden Reisende darüber belehrt werden, so der Landrat.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Robert-Koch-Institut führt eine Liste aller Staaten, in denen ein erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht – sogenannte Risikogebiete. Wie sich Rückkehrer aus diesen Gebieten zu verhalten haben, regeln die Quarantäneverordnungen der einzelnen Bundesländer.

Beliebte Urlaubsländer als Risikogebiet

Für das Land Brandenburg gilt: Wer sich innerhalb der letzten 14 Tage vor der Rückkehr oder der Einreise nach Brandenburg in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss für 14 Tage komplett zu Hause bleiben. Ausnahmen sind möglich, wenn ein höchstens 48 Stunden altes Attest vorliegt, nach welchem es keine Anhaltspunkte für eine Infektion gibt.

Reisen in Corona-Zeiten: Wer aus einem Risikogebiet nach Brandenburg zurückkehrt, muss einiges bedenken. Quelle: Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn

Aktuell befinden sich Länder beliebte Urlaubsländer wie die Türkei, Ägypten und die Vereinigten Staaten auf der Liste – erst kürzlich kam Luxemburg dazu. Dafür zählt Schweden nach aktuellem Stand nicht mehr zu den Risikogebieten.

Nach Rückkehr in die häusliche Isolation

„Es ist erfreulich, dass einige Länder mittlerweile nicht mehr Risikogebiete sind“, sagte Ralf Reinhardt beim Pressegespräch in der Kreisverwaltung. Dennoch müsse man immer das Infektionsgeschehen im Auge behalten.

„Momentan gehört Spanien mit Mallorca nicht dazu, das kann aber auch wieder anders werden“, fügt er mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen auf der Baleareninsel hinzu. Dort war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen.

Wird ein Land als Risikogebiet eingestuft, hieße das für die Rückkehrer Isolation – „auch wenn man sich dort an alle Regeln gehalten hat“, so Ralf Reinhardt.

Kita Miteinander darf wieder öffnen

Indes gibt es erfreuliche Nachrichten für die Kita Miteinander in Neuruppin: Die Einrichtung kann am Donnerstag, 16. Juli, wieder geöffnet werden.

Die Kita Miteinander in Neuruppin. Nach mehreren Corona-Fällen darf sie am 16. Juli wieder öffnen. Quelle: Reyk Grunow

Im Falle der Kita sei es gelungen, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen, so der Landrat. In der Einrichtung am Neuruppiner Bullenwinkel war vor zwei Wochen eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden, bei anschließenden Untersuchungen wurde es noch bei weiteren Personen nachgewiesen. Mittlerweile seien aber alle genesen, und es habe keinen weiteren Ausbruch gegeben, so der Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Corona-Maßnahmen greifen

Insgesamt gehe im Landkreis die Anzahl der Genesenen voran – dies zeige auch, dass die Maßnahmen greifen. „Sie sind zwar belastend, aber in dem Verhältnis, wie wir sie ergreifen – also häusliche Isolation und Ermittlung der Kontakte – praktikable Wege und zur Eindämmung das beste Mittel“, so Ralf Reinhardt.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Erst kürzlich hatten der Landkreis und die Ruppiner Kliniken gewarnt, dass immer mehr Menschen die Hygienemaßnahmen lax handhaben.

Sie appellierten an alle Menschen in Ostprignitz-Ruppin, die Maßnahmen weiterhin ernst zu nehmen – gerade in der Urlaubssaison. „Die Risiko-Affinität der Menschen nimmt zu“, bedauerte Ralf Reinhardt auch am Mittwoch noch einmal. „Wir müssen weiterhin deutlich machen: Corona ist noch nicht vorbei.“

Lesen Sie auch:

Corona-Fälle an Kita in Neuruppin ziehen Kreise

Corona: Das muss man in Ostprignitz-Ruppin jetzt wissen

Corona in Brandenburg: Wo stecken sich Menschen am häufigsten an?

Von Johanna Apel